Как с умом выбрать электрический обогреватель для квартиры: все плюсы и минусы

Тепловентиляторы

Тепловентилятор является одним из самых быстрых способов обогрева помещения. Эти приборы используют вентилятор для распространения теплого воздуха, генерируемого с помощью нагревательного элемента. Они являются идеальным решением для ищущих компактный и доступный вариант.

Плюсы:

Очень быстрый нагрев помещения.

Компактные и легкие.

Доступная цена.

Возможность направить поток теплого воздуха в конкретную зону.

Минусы:

Шум при работе из-за вентилятора.

Низкая энергоэффективность, высокое потребление электроэнергии.

Сушат воздух и могут поднимать пыль.

Тепловентилятор (фото: Freepik.com)

Конвекторы

Конвекторы являются одним из наиболее распространенных приборов для обогрева помещений. Их металлический корпус имеет отверстия сверху и снизу, через которые проходит воздух, нагреваясь от внутреннего элемента. Они быстро нагревают воздух, не занимая много места.

Плюсы:

Быстрый нагрев воздуха.

Возможность настенного или напольного монтажа.

Защита от пыли и влаги позволяет использовать их в ванных комнатах.

Легкие и компактные.

Минусы:

После выключения быстро остывают и температура в помещении снижается.

Переносят пыль и сушат воздух.

Не подходят для детских комнат из-за создания воздушных потоков.

Масляные радиаторы

Масляные радиаторы заполнены специальным маслом, которое нагревается и долго сохраняет тепло даже после отключения. Они работают тихо и постепенно отдают тепло, что делает их идеальным для использования в спальных комнатах.

Плюсы:

Длительное сохранение тепла после отключения.

Бесшумность в работе.

Не пересушивают воздух.

Надежны и долговечны.

Минусы:

Могут перегреваться до высоких температур.

Большие и тяжелые.

Требуют времени для полного нагревания.

Масляный радиатор (фото: Freepik.com)

Инверторные кондиционеры

Инверторные кондиционеры не только охлаждают, но и эффективно обогревают помещение. Они работают по принципу теплового насоса, передавая тепловую энергию извне в комнату. Такая система может работать даже при низких температурах.

Плюсы:

Высокий уровень энергоэффективности (1 кВт электричества = до 4 кВт тепла).

Возможность поддерживать стабильную температуру на низких оборотах.

Универсальность в любое время года.

Тихая работа.

Минусы:

Высокая начальная стоимость установки.

Эффективность снижается при сильных морозах.

Нуждается в профессиональном монтаже и регулярном обслуживании.

Инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели нагревают не воздух, а предметы и стены в помещении, которые затем отдают тепло окружающему пространству. Благодаря этому они могут быстро создать комфортную температуру даже в большом помещении или на открытом пространстве.

Плюсы:

Эффективный нагрев предметов, сохраняющих тепло.

Возможность монтажа на стены или потолок.

Долгое время поддержания тепла после отключения.

Экономичны в использовании при подключении к терморегулятору.

Минусы:

Могут быть достаточно дорогими.

Нуждаются в правильной подобранной мощности для конкретной площади помещения.

Не подходит для обогрева всего помещения в холодных условиях.

Инфракрасный обогреватель (фото: Freepik.com)