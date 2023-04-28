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Как обустроить комнату ребенка, чтобы мотивировать его к победам и достижениям

Как обустроить детскую комнату (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Для здорового личностного формирования и развития ребенку важно иметь свое пространство. Но не менее важную роль играет то, чем обустроена детская комната. В период, когда детская психика не до конца сформирована, окружение прямо пропорционально на это влияет.

Что должно быть в комнате ребенка - читайте ниже в материале Styler.

Календарь

Стильные часы и календари - это не только хороший вариант дополнения интерьера. Эти наименования помогут ребенку соблюдать график дня и воспитывать самодисциплину.

Вы можете попросить ребенка заполнить расписание со всеми дополнительными занятиями, чтобы, например, спланировать семейный отдых. Таким образом вы не только научите ребенка быть более организованным, но и дадите ему понять, что он сам отвечает за свое время.

Стена достижений

Все родители хотят своему ребенку удачи в делах. Если желаете, чтобы ваш ребенок достигал новых свершений, покажите ему, что его победы важны и вся семья его поддерживает.

Разрешите ребенку самостоятельно делать выбор об обустройстве его собственного пространства (фото: Freepik)

Повесьте в комнате ребенка стену достижений, где разместите грамоты, медали, кубки и другие награды. Ребёнок будет видеть свои вознаграждения, понимать их важность для себя и получать стимул к новым достижениям.

Личный выбор

Если комната принадлежит ребенку, тогда логично, что он сам должна выбирать мебель и другие элементы интерьера. Таким образом, ребенок почувствует определенное количество ответственности за свое пространство.

Кроме того, такая стратегия оказывает положительное влияние на желание ребенка следить за порядком в своей комнате. Конечно, вы можете что-то подсказать, показать хорошие варианты обустройства комнаты или поделиться методами удачного хранения вещей.

Кстати, раньше мы рассказывали, как цвета в интерьере влияют на психику человека.

А еще писали о том, чему следует научить ребенка к 5-летнему возрасту.

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