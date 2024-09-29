Как с обложки журнала: украинская актриса засветилась в жакете шоколадного оттенка

Так, Анастасия Цимбалару имеет свой собственный стиль и старается следовать модным трендам. Она часто делится со своими подписчиками снимками как в повседневных и стритстайл-образах, так и в экстравагантных луках на фотосессиях.

На днях она опубликовала в Instagram-сториз фото. Для повседневного образа Анастасия выбрала жакет насыщенного шоколадного оттенка, который сейчас в топе модных трендов, прямые джинсы темного-серого оттенка и полупрозрачный лонгслив с цветочными узорами. Завершили лук белые кеды и небольшая сумка, а также солнцезащитные очки.

Для выхода в свет звезда сериалов также собрала волосы в высокий хвост и сделала нюдовый макияж.

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Отметим, что недавно актриса вызвала нешуточный интерес к своему другому образу - в сером костюме, в котором она появилась на интервью у Славы Демина. Некоторые пользователи даже предположили, что это вещи из коллекции французского люксового бренда Mugler, а их цена - около 4 тыс. долларов.

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На самом дела это был костюм от украинского бренда Havry, а стоимость пиджака, штанов и топа составила 18 тыс. грн.

Кто такая Анастасия Цимбалару

Анастасия Цимбалару - украинская актриса театра и кино. Еще в подростковом возрасте она поняла, что хочет сниматься, поэтому вступила в КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого. Будучи студенткой, получила свои первые роли и играла в спектаклях. В 2017 году сыграла одну из главных ролей в мелодраме "Не можу забути тебе".

В 2023 году сыграла в сериале "Жіночий лікар. Нове життя". Эта роль стала для актрисы первой большой работой на съемочной площадке после начала полномасштабного вторжения.

Актриса Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)