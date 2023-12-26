Как новогодняя елка влияет на воздух в квартире: новое исследование

Исследователи из Национального института стандартов и технологий США проанализировали влияние пихты Дугласа - хвойного вечнозеленого дерева, распространенную в Северной Америке, которую часто используют для украшения домов на Рождество. Срубленное дерево поместили в закрытую камеру и измерили количество и тип летучих органических соединений, выброшенных пихтой за 17 дней.

В ходе эксперимента исследователи смоделировали домашнюю обстановку. Они украсили елку, осветили ее гирляндами, имитировали смену дня и ночи. Они выключали свет каждые 12 часов и поливали дерево каждый день. Ученые подавали наружный воздух со скоростью, типичной для домашних помещений и постоянно измеряли содержание химических веществ в камере.

Наиболее распространенными соединениями, выделяемыми деревом, были монотерпные. Концентрация этих веществ достигла максимума в первый день, а затем значительно снизилась к третьему дню. Исходная концентрация соответствовала распылению освежителя воздуха, а затем быстро упала почти в десять раз по сравнению с начальным уровнем. Всего ученые обнаружили 52 разных типа монотерпенов.

Затем ученые ввели камеру озон, чтобы увидеть, как он влияет на химический состав воздуха в помещении. Оказалось, что озон входит в реакцию с монотерпенами, образуя побочные продукты, такие как формальдегид, а также другие химически активные вещества. Концентрация монотерпений снизилась после введения озона, а вот уровень формальдегида возрос.

И хотя общая концентрация формальдегидов была небольшой, по словам исследователей, у чувствительных людей это может вызвать аллергическую реакцию и слезы.

Во избежание неприятных последствий ученые рекомендуют устанавливать рождественское дерево вблизи окна или оставить его на открытом воздухе или в гараже на три дня, и только после этого нести срубленное дерево в дом.