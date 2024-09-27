Как носить худи осенью 2024 года: интересные идеи стилизации с юбками и тренчем

Худи + джинсовая юбка + сапоги до колена + сумка через плечо

Один из самых простых способов стилизовать толстовку - это одеть ее со спортивными штанами и кроссовками. Однако осенью 2024 года следует решиться на модный эксперимент: надевайте худи с капюшоном, длинную юбку из плотного денима, а также сапоги до колена. Дополнит лук сумка кросс-боди.

Худи и джинсовая юбка (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Худи + пышная юбка + туфли на каблуках

Даже со спортивной вещью можно создать изысканный образ. Если вы не боитесь выделяться из толпы, надевайте толстовку ярко-желтого оттенка, которую можно дополнить пышной юбкой, миниатюрной сумкой и туфлями с острыми носками и на высоких каблуках.

Необычный вариант с худи (фото: instagram.com/emilisindlev)

Худи + плиссированная мини-юбка + носки + лоферы

Еще один вариант образа - с короткой юбкой. Надевайте серую толстовку с капюшоном, плиссированную мини-юбку, белые носки и классические лоферы. Дополните лук маленькой сумку, а в более прохладные дни накиньте сверху пальто.

Стильный образ в школу или институт (фото: instagram.com/immegii)

Худи + кожаный жилет + юбка миди + мокасины

Стильный total black look на осень: худи, юбка средней длины и лоферы. Разбавить образ можно кожаным жилетом оверсайз с множеством декоративных молний, а также сумкой.

Полностью черный образ на осень (фото: instagram.com/thevisuelofgrace)

Худи с капюшоном + кожаный тренч + широкие джинсы + остроносые туфли

Для создания трендового многослойного образа на осень 2024 надевайте широкие джинсы, теплую толстовку яркого оттенка, кожаный тренч и туфли с острыми носками. Дополните нестандартный образ клатчем.

Вариант образа с тренчем (фото: instagram.com/greceghanem)