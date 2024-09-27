Как носить худи осенью 2024 года: интересные идеи стилизации с юбками и тренчем

В холодное время года хочется чувствовать максимальный комфорт, но в то же время выглядеть стильно. И если в вашем гардеробе еще нет теплой толстовки, рекомендуем присмотреть одну или несколько.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как осенью интересно стилизовать худи с другими деталями гардероба, чтобы быть в тренде.
Один из самых простых способов стилизовать толстовку - это одеть ее со спортивными штанами и кроссовками. Однако осенью 2024 года следует решиться на модный эксперимент: надевайте худи с капюшоном, длинную юбку из плотного денима, а также сапоги до колена. Дополнит лук сумка кросс-боди.
Худи и джинсовая юбка (фото: instagram.com/nlmarilyn)
Даже со спортивной вещью можно создать изысканный образ. Если вы не боитесь выделяться из толпы, надевайте толстовку ярко-желтого оттенка, которую можно дополнить пышной юбкой, миниатюрной сумкой и туфлями с острыми носками и на высоких каблуках.
Необычный вариант с худи (фото: instagram.com/emilisindlev)
Еще один вариант образа - с короткой юбкой. Надевайте серую толстовку с капюшоном, плиссированную мини-юбку, белые носки и классические лоферы. Дополните лук маленькой сумку, а в более прохладные дни накиньте сверху пальто.
Стильный образ в школу или институт (фото: instagram.com/immegii)
Стильный total black look на осень: худи, юбка средней длины и лоферы. Разбавить образ можно кожаным жилетом оверсайз с множеством декоративных молний, а также сумкой.
Полностью черный образ на осень (фото: instagram.com/thevisuelofgrace)
Для создания трендового многослойного образа на осень 2024 надевайте широкие джинсы, теплую толстовку яркого оттенка, кожаный тренч и туфли с острыми носками. Дополните нестандартный образ клатчем.
Вариант образа с тренчем (фото: instagram.com/greceghanem)
Ранее мы рассказали о трендах свадебных платьев в 2025 году.
Также посмотрите модные образы с укороченным тренчем и кожаной курткой на осень.
Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: MARILYN, Emili Sindlev, Magdalena Maria Gontarz, Loïcka Grâce, Grece Ghanem.