Как носить сапоги зимой 2024 года: 5 стильных идей с платьями

Теплое платье с высокими сапогами

Классика зимнего гардероба - теплое вязаное или шерстяное платье, которое сочетается с высокими сапогами. Они могут быть на плоской подошве или с каблуком. Это идеальный вариант для холодных дней, так как длинные сапоги согревают ноги, а платье добавляет женственности. Подберите аксессуары в тон, например, уютный шарф и перчатки, а сверху накиньте пальто.

Платье с сапогами на зиму (фото: instagram.com/dinahansen)

Короткое платье и сапоги

Мини-платье с ярким принтом или однотонное прекрасно смотрится с сапогами на высоком каблуке. Это сочетание идеально подходит для зимних прогулок или встреч в городе. Можно дополнить образ плотными черными колготками и объемным пальто.

Вариант с коротким платьем (фото: instagram.com/borislavasekova)

Платье макси и сапоги на миниатюрном каблуке

Платье-свитер, которое плотно сидит по фигуре, в сочетании с кожаными сапогами на небольшом каблуке-"рюмочке" - это не только удобно, но и стильно. Такой вариант подойдет на каждый день: подберите платье и обувь в самом трендовом цвете 2024 года – коричневом. Дополнит лук миниатюрная сумка.

Длинное платье и сапоги (фото: instagram.com/anoukyve)

Короткое платье и сапоги-"козаки"

Для более непринужденного, но все же стильного образа можно выбрать платье на бретельках и стилизовать его с футболкой, гольфом-водолазкой или свитером контрастного цвета. Дополните образ высокими сапогами-"козаками" и стильной сумкой-шопером.

Вариант с сапогами-"козаками" (фото: instagram.com/francescasaffari)

Шелковое платье и ботильоны

Еще один необычный вариант на зиму - шелковое длинное платье в сочетании с ботильонами контрастного цвета. Чтобы вам было комфортно в таком образе зимой, сверху накиньте теплый кардиган в тон к платью или же массивный пиджак.

Образ с шелковым платьем (фото: instagram.com/sylviemus_)