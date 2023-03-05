Как недосыпание со временем меняет ваше лицо: наглядный пример

Ph кожи становится дисбалансированным

Когда вы не высыпаетесь, уровень влаги в вашей коже снижается, равно как и уровень pH.

Несбалансированная кожа часто достаточно обезвожена. Это приводит к покраснению и высыпаниям, теряется "приятное" сияние, которое бывает на отдохнувшем лице.

Уровень рН кожи является жизненно важным для выработки влаги, поэтому когда ваша кожа не может обеспечить необходимый уровень увлажнения, это не только может сделать кожу более сухой, но и может усугубить угри и розацеа, вызывая покраснение и раздражение.

Темные круги вокруг глаз

Хотя темные круги под глазами могут быть вызваны обилием причин, недостаток сна, конечно, может быть важным фактором.

Кожа под глазами намного тоньше, чем кожа на любом другом участке нашего тела, а это значит, что она чувствительна к разрушению, склонна к дряблости и часто первой демонстрирует признаки старения.

Набухшие веки

Опухшие глаза могут быть вызваны недосыпанием, но они также могут быть вызваны аллергией, заложенностью носа и обезвоживанием.

Однако постоянное недосыпание может стать причиной раздражения век, красноты и отечности.

Кожа может утратить эластичность

Недостаток сна может привести к потере толщины кожи. Так, в первые несколько часов сна мы выделяем наш гормон роста, который является одной из вещей, отвечающей за выработку коллагена и, в свою очередь, эластичность кожи.

Если это выйдет из строя, мы начнем замечать дряблую кожу и морщины, которые развиваются быстрее, чем мы обычно ожидаем.

На фото ниже демонстрация, как недостаток сна изменит ваше лицо:

Фото: dailymail.co.uk