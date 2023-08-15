Как насобирать деньги на собственное жилье в Украине во время войны: советы финансиста

Реально оценивайте ситуацию

Прежде всего, нужно понимать свои финансовые возможности и ценовой предел жилья, которое вы хотите приобрести. К примеру, если вам понравилось жилье за 100 000 долларов, а ваше финансовое положение не позволяет откладывать нужную сумму, тогда лучше либо пересмотреть свой выбор, либо искать варианты повышения заработка.

Разбейте цель на промежуточные шаги

Приобретение собственного жилья - это ответственное дело, поэтому нужно иметь план, которого вы будете придерживаться.

После того как определитесь, на какую сумму рассчитываете, сформируйте первый взнос для ипотечного кредита. Специалист говорит, что это обычно 20-30% от стоимости жилья. Если вам удастся это сделать, то цель не будет казаться такой недостижимой.

Вычислите свой "идеальный" доход

Речь идет о сумме, которая позволяет достаточно откладывать и одновременно не снижать уровень жизни.

К примеру, через пять лет вы хотите приобрести квартиру за 100 000 долларов. Сначала вам нужно отложить 30 000 для первого ипотечного взноса. Для этого вы, например, откладываете по 500 долларов ежемесячно.

Представим, что ваши расходы в месяц составляют примерно 1 000 долларов. То есть ваш доход каждый месяц должен быть не менее 1 500 долларов. Когда вы знаете эту сумму, ваш мозг подсознательно начинает искать возможности больше заработать, если нужно.

Минимизируйте не первоочередные расходы

Посмотрите, на что у вас идут деньги в течение месяца и определите сферы, где расходы можно уменьшить или оптимизировать. Чаще всего это что-то мелкое, чего вы можете даже не заметить: платные подписки онлайн, заказ еды и т. д.

А как только вы получили зарплату или другой доход, сразу отложите необходимую сумму. Это поможет закрыть ваше финансовое обязательство на месяц, и в дальнейшем вы сможете распределить оставшиеся средства.

Используйте государственные ипотечные программы

єОселя

Это программа, рассчитанная на помощь по покупке жилья для военных, медиков, ученых и педагогов. Для этих категорий фиксированная годовая ставка - 3%. Максимальный срок для выплаты кредита - 20 лет, а первоначальный взнос составляет 20%.

Ипотека для семей со статусом ВПЛ

Кредит предоставляется на срок до 30 лет, но не более чем до достижения заемщиком на дату полного исполнения обязательств 65-летнего возраста.

Площадь жилья, определенная условиями программы, составляет не более 52,5 квадратного метра на семью из одного или двух человек. На каждого следующего члена семьи дополнительно предоставляется 21 квадратный метр.

Налоговая скидка на ипотеку

Это сумма, позволяющая уменьшить размер уплаченного человеком налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в связи с оплатой им процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом.