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Как весной ухаживать за замшевой обувью: полезные советы

Как ухаживать за замшевой обувью (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Обувь - это элегантный аксессуар в вашем гардеробе, но, чтобы сохранить его красоту в течение многих сезонов, необходимо заботиться о нем должным образом.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Ежедневная чистка

Пыль и грязь вредят замше, поэтому регулярно удаляйте их с помощью мягкой щетки для замши. Это поможет поддерживать обувь чистой и свежей.

Избегайте влаги

Замшевой обуви не нравится влага. Старайтесь избегать дождливой погоды или мокрых поверхностей. Если обувь промокла, дайте ей высохнуть при комнатной температуре и оставляйте обувь подальше от источника тепла, такого как батарея или сушка.

Защита

Используйте специальные средства по уходу, которые отталкивают воду и предотвращают образование пятен. Распилите их на обувь, подождите, пока они высохнут, и снова пройдите щеткой.

Как ухаживать за замшевой обувью (фото: Freepik)

Хранение

Во избежание царапин и пыли храните замшевую обувь в коробках или мешках для хранения. К каждой паре добавьте впитывающие влагу пакетики силикагелевого геля.

Удаление пятен

Если на обуви появились пятна, используйте резинку для удаления. Некоторые пятна можно также удалить с помощью специальных очистных средств для замши.

Замшевая обувь может служить вам долгие годы, если вы заботитесь о ней с вниманием и любовью.

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