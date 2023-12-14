Как научиться управлять своими эмоциями

Как обуздать свои эмоции

Эмоциональное здоровье определяет, как успешно мы можем справиться с вызовами повседневной жизни. Развитие эмоционального интеллекта и умение эффективно управлять эмоциями - это составляющая нашего нормального существования.

Управление эмоциями позволяет эффективно влиять на свое отношение к проблемам, стрессам и неудачам, а также взаимодействовать с другими людьми на уровне глубокого понимания, а не истерик.

Эмоции - это одна из самых мощных сил в нашей жизни. Они могут влиять на наше настроение, действия и отношения с другими. Поэтому, научиться эффективно управлять своими эмоциями - это важный навык, помогающий облегчить жизнь и повысить психологический комфорт. Вот несколько советов, которые могут вам в этом помочь:

Сознание эмоций

Начните с осознания своих эмоций. Регулярно спрашивайте себя: "Как я себя чувствую сейчас?" Это первый шаг к управлению эмоциями. Ибо, если мы не понимаем, что мы чувствуем и мы не можем знать, что с этим делать.

Дайте место всем эмоциям в своей жизни

Эмоции - это важная часть жизни. У них есть свои функции и во многом нам помогают. Не судите себя за то, что вы чувствуете, а старайтесь уяснить их причины.

Проживание и выражение эмоций

Находите свои способы экологического обитания собственных эмоций. В этом вам может помочь искусство и творчество, письмо, общение с близкими, физическая активность или медитация.

Как жить базовые аутентичные эмоции? Страх - чего я боюсь? как это может произойти? Поиск информации. Вместо страха приходит покой. Гнев - понять, где нарушают мои границы.

Отстоять границы, расслабить тело, начать говорить. Вместо гнева приходит решительность. Грусть - о чем моя грусть? Обеспечить минимум раздражителей и позволить себе поскучать. После грусти приходит принятие. Радость - наслаждаться, радоваться и ничего не делать.

Как управлять эмоциями (фото: Freepik)

Упражняйте майндфулнес и техники релаксации

Майндфулнес помогает сосредоточить внимание на моменте, а не беспокоиться о прошлом или будущем. В этом вам помогут техники релаксации, такие как глубокое дыхание, йога или медитация.

Обращайтесь за помощью

Разговаривайте с доверенными людьми о своих эмоциях. Делиться своими чувствами очень полезно. Но если вы чувствуете, что эмоции становятся тяжелым бременем, не стесняйтесь обратиться к профессиональному психологу за помощью.