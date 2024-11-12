Как научить ребенка иметь и отстаивать собственное мнение: это необходимо для его будущего

Один из важнейших навыков для построения счастливой и успешной жизни во взрослом возрасте - это способность иметь собственное мнение и умение его отстаивать. Как родителям развить у ребенка независимость мнения и научить отстаивать свои права?
Что нужно делать родителям, чтобы ребенок имел свое собственное мнение и мог его отстоять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Все для детей".
Часто бывает так, что взрослые слишком сильно заботятся и контролируют ребенка. Все начинается с малого, а со временем - родители подменяют желания и мнения детей на собственные. Они следят за каждым шагом и корректируют каждое действие малыша. Но ключевой задачей для формирования своего мнения у ребенка есть поиск собственного пути.
Следует начинать с маленьких шагов. Например, ребенок может самостоятельно выбрать себе одежду или подарок на день рождения - себе или друзьям. Прислушайтесь к желаниям ребенка. Ребенок знает, с кем хочет дружить и какие кружки ему действительно интересны.
Конечно, есть процессы, в которые родители обязаны вмешаться и сохранять свой авторитет. Но при этом объяснить ребенку, почему нужно поступить именно так, а не иначе.
С возрастом контроль над ребенком нужно уменьшать и давать немного больше свободы - уровень автономности должен увеличиваться, а подросток должен иметь право выражать свое мнение. Таким образом, происходит естественная сепарация ребенка от родителей.
Ребенок будет чувствовать степень ответственности за свои действия, а еще - сможет реализовывать свои собственные желания. Если ваши дети не ощутят свободу, то они не будут открыты для формирования своего собственного мнения.
Очевидность определенных вещей для взрослого в мире ребенка работает совсем иначе – для них эти вещи не очевидны. Поэтому важно, чтобы родители помогли детям осознать, почему один вариант лучше другого или хуже другого. Не стоит делать выбор за своего ребенка - лучше дайте ему ошибиться. Ребенок имеет право на свободу выражения мнений и имеет право совершать ошибки.
Родители могут направлять, подсказывать, на что следует обратить внимание при принятии решений. Если малыш столкнулся со сложной ситуацией, то стоит поинтересоваться его дальнейшими действиями и выслушать его точку зрения.
Затем можно предложить собственный вариант решения задачи, подчеркнуть преимущества и недостатки всех вариантов. Если родители считают определенное действие ошибкой - стоит все же разрешить ребенку его совершить.
Только так ребенок сможет научиться принимать собственные корректные решения, не бояться иметь собственное мнение и отстаивать право его выразить.
Чтобы ребенок научился видеть разные мнения и выбирать собственную точку зрения, необходимо много говорить о происходящих вокруг ситуациях, в книгах, в фильмах.
Тему родители могут придумать и самостоятельно, задать исходные параметры или переработать историю под критерии ребенка. Обсудить в спокойной обстановке и поинтересоваться - а как бы ваш ребенок поступил в той или иной ситуации.
Следует также стимулировать ребенка реагировать на точку зрения родителей и выражать свои чувства. Семья - это безопасная среда, где ребенок может отточить любые навыки, в том числе и право выражать свое мнение.
Можно сыграть в "Противоположности" - независимо от точки зрения ребенка, нужно высказать противоположное мнение, используя такое же количество слов. Попросить ребенка сделать то же самое.
Чем больше у вас будет общение с ребенком, правильных вопросов - тем больше шансов, что ребенок начнет формировать собственную точку зрения в реальной ситуации и научится выражать свое мнение.
Раньше мы писали о том, как рассказать ребенку о том, что папа на войне.
А еще рассказывали о том, какие 10 вещей очень важны для вашего ребенка.