Как научить ребенка не бояться ошибок: такой страх может навредить в будущем

Воспитание ребенка - одна из важных и сложных функций родителей. Родители стараются дать своим детям самые важные, нужные и полезные в жизни навыки. И кроме обычных бытовых потребностей, ребенка необходимо обучать и способам адаптации в мире. Например, как не бояться ошибок.

Почему этот навык важен

Взрослые часто неправильно реагируют на ошибку ребенка. И это тянет за собой негативные последствия - малыш начинает бояться совершить что-то не так, замыкается в себе, перестает проявлять инициативу. В будущем такое поведение может сильно навредить в учебе, карьере и в целом - в умении добиваться желаемого.

Поэтому очень важно правильно реагировать на ошибки малыша и с ранних лет научить его не бояться промахов. Тем более, что ошибки совершают все люди. И часто нужно не ругать за промах, а объяснить, что было не так и вдохновить на новые достижения и попытки.

Как научить ребенка не бояться ошибок

Самый лучший способ воспитания в этой теме - рассказывать детям о собственных ошибках. Дети сознательно и подсознательно копируют своих родителей, именно мы становимся для них образцом подражания. Мнение взрослых играет ключевую роль в формировании мировоззрения и восприятия жизни ребенка.

Психологи рекомендуют использовать старый и проверенный способ - "банк ошибок". По вечерам все члены семьи собираются вместе и рассказывают о своих ошибках, которые были сделаны в течение дня. На стол или на пол ставится большая банка.

Например, позже вышли из дома, нечаянно толкнули кого-то в магазине. Потом все делятся своими реакциями и чувствами на неприятность. Далее - проговаривают вслух, какие выводы сделали, как будут поступать в будущем, чтобы избежать таких ситуаций.

После рассказа каждый член семьи должен положить в банку шарик, камушек, записку, любой другой предмет. А остальные члены семьи стараются проявить сочувствие и поддержку. Когда банка наполняется, можно этот день отмечать особым образом - походом в кино, пиццей на ужин и так далее.

Такой способ показывает детям самое важное - ошибки становятся неотделимой частью жизни. Родители при этом защищают детей от страха перед ними, избавляют от излишней застенчивости, побуждают проявлять инициативу, делать выводы из неприятной ситуации, обсуждать проблему с близкими.