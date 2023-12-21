"Вспышки будут". Голубовская рассказала, каких инфекций ждать украинцам
Инфекции в Украине в будущем будут, потому что с 1991 года государство не "вылезает из эпидемий".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление инфекциониста Ольги Голубовской ТСН.
Будут ли вспышки инфекции в Украине
По словам медика, этого страна не минует.
"Да, вспышки инфекций будут. Сейчас многие дети болеют скарлатиной. Причин для этого достаточно. Украина с 1991 года просто не вылезает из всяческих эпидемий!" - сказала Голубовская.
"Все началось с дифтерии, к тому же вообще беспрецедентной. Даже в мировой практике не была описана такая эпидемия дифтерии, которую пережила Украина. Это продолжается просто без конца…", - дополнила она.
Вспышки гепатита А
Врач прогнозирует новые вспышки гепатита А, вспышки лептоспироза, желудочные инфекции и многое другое.
"Самое страшное, что за этими вспышками уже некому следить, некому вести практические расследования, некому их регистрировать в таком количестве. И самое неприятное, что все это скрывается от людей, повторяю: скрывается! А между тем, переводят инфекционную патологию в неинфекционную. Мой совет: люди должны это четко понимать и помогать себе сами", - сказала инфекционист.
Но "подцеплять" инфекции вполне нормально, по словам врача.
"Прежде всего, мы не можем не болеть инфекционными заболеваниями, это просто невозможно, и абсолютно нормально", - отметила она.
Напомним, что инфекционист Голубовская рассказала, чем сейчас коварен коронавирус.
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