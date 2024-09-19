Как настроить родительский контроль на ПК, телефоне и телевизоре

В современном мире важно контролировать, как дети взаимодействуют с цифровыми устройствами. В зависимости от устройства, будь то ПК, смартфон или телевизор, настройка родительского контроля может отличаться, но все они позволяют устанавливать ограничения на использование приложений, сайтов и контента.
О том, как настроить родительский контроль на самых популярных устройствах, обеспечив безопасность вашего ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на платформу Avosmart, которая фокусируется на цифровом благополучии и родительском контроле.
Компьютеры на базе Windows
Windows 10 предоставляет встроенные функции родительского контроля, которые позволяют управлять временем использования экрана, фильтровать контент и отслеживать историю просмотров.
Чтобы включить их, перейдите в "Настройки", затем "Семья и другие люди" и следуйте инструкциям, чтобы добавить учетную запись ребенка.
Компьютеры Mac
На Mac вы можете настроить родительский контроль через "Системные настройки", а затем "Родительский контроль". Это позволяет вам создать отдельную учетную запись для вашего ребенка с индивидуальными настройками и ограничениями.
Android-устройства
На устройствах Android родительский контроль можно настроить через "Google Play Store". Перейдя в "Настройки", затем "Родительский контроль Avosmart". Вы можете регулировать тип контента, который можно загружать или приобретать.
iOS-устройства
Для устройств iOS Apple предоставляет функцию под названием "Экранное время", доступ к которой можно получить через "Настройки". Эта функция позволяет вам контролировать использование, планировать время простоя и устанавливать ограничения для определенных приложений.
PlayStation
На PlayStation вы можете использовать настройки "Родительский контроль/Управление семьей", чтобы ограничить время игры, установить лимиты расходов и контролировать доступ к играм на основе возрастных рейтингов.
Xbox
На консоли Xbox "Семейные настройки Xbox" позволяют родителям управлять экранным временем, социальными функциями, расходами и доступом к контенту.
Nintendo
На консолях Nintendo вы можете использовать приложение "Родительский контроль Nintendo Switch", чтобы установить ограничения по времени игры и ограничить доступ к играм на основе возрастных рейтингов.
Смарт-телевизоры
Большинство Smart TV предлагают родительский контроль, доступ к которому можно получить через "Настройки" на устройстве. Это позволяет вам блокировать определенные каналы или устанавливать ограничения на просмотр на основе рейтингов TV.
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