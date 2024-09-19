Как настроить родительский контроль на ПК, телефоне и телевизоре

Настройка родительского контроля на компьютерах и ноутбуках

Компьютеры на базе Windows

Windows 10 предоставляет встроенные функции родительского контроля, которые позволяют управлять временем использования экрана, фильтровать контент и отслеживать историю просмотров.

Чтобы включить их, перейдите в "Настройки", затем "Семья и другие люди" и следуйте инструкциям, чтобы добавить учетную запись ребенка.

Компьютеры Mac

На Mac вы можете настроить родительский контроль через "Системные настройки", а затем "Родительский контроль". Это позволяет вам создать отдельную учетную запись для вашего ребенка с индивидуальными настройками и ограничениями.

Настройка родительского контроля на смартфонах и планшетах

Android-устройства

На устройствах Android родительский контроль можно настроить через "Google Play Store". Перейдя в "Настройки", затем "Родительский контроль Avosmart". Вы можете регулировать тип контента, который можно загружать или приобретать.

iOS-устройства

Для устройств iOS Apple предоставляет функцию под названием "Экранное время", доступ к которой можно получить через "Настройки". Эта функция позволяет вам контролировать использование, планировать время простоя и устанавливать ограничения для определенных приложений.

Реализация родительского контроля на игровых консолях

PlayStation

На PlayStation вы можете использовать настройки "Родительский контроль/Управление семьей", чтобы ограничить время игры, установить лимиты расходов и контролировать доступ к играм на основе возрастных рейтингов.

Xbox

На консоли Xbox "Семейные настройки Xbox" позволяют родителям управлять экранным временем, социальными функциями, расходами и доступом к контенту.

Nintendo

На консолях Nintendo вы можете использовать приложение "Родительский контроль Nintendo Switch", чтобы установить ограничения по времени игры и ограничить доступ к играм на основе возрастных рейтингов.

Включение родительского контроля на Smart TV и потоковых устройствах

Смарт-телевизоры

Большинство Smart TV предлагают родительский контроль, доступ к которому можно получить через "Настройки" на устройстве. Это позволяет вам блокировать определенные каналы или устанавливать ограничения на просмотр на основе рейтингов TV.