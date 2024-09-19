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Как настроить родительский контроль на ПК, телефоне и телевизоре

Создайте безопасный цифровой мир для ребенка (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

В современном мире важно контролировать, как дети взаимодействуют с цифровыми устройствами. В зависимости от устройства, будь то ПК, смартфон или телевизор, настройка родительского контроля может отличаться, но все они позволяют устанавливать ограничения на использование приложений, сайтов и контента.

О том, как настроить родительский контроль на самых популярных устройствах, обеспечив безопасность вашего ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на платформу Avosmart, которая фокусируется на цифровом благополучии и родительском контроле.

Настройка родительского контроля на компьютерах и ноутбуках 

Компьютеры на базе Windows

Windows 10 предоставляет встроенные функции родительского контроля, которые позволяют управлять временем использования экрана, фильтровать контент и отслеживать историю просмотров.  

Чтобы включить их, перейдите в "Настройки", затем "Семья и другие люди" и следуйте инструкциям, чтобы добавить учетную запись ребенка. 

Компьютеры Mac

На Mac вы можете настроить родительский контроль через "Системные настройки", а затем "Родительский контроль". Это позволяет вам создать отдельную учетную запись для вашего ребенка с индивидуальными настройками и ограничениями. 

Настройка родительского контроля на смартфонах и планшетах 

Android-устройства 

На устройствах Android родительский контроль можно настроить через "Google Play Store". Перейдя в "Настройки", затем "Родительский контроль Avosmart". Вы можете регулировать тип контента, который можно загружать или приобретать. 

iOS-устройства 

Для устройств iOS Apple предоставляет функцию под названием "Экранное время", доступ к которой можно получить через "Настройки". Эта функция позволяет вам контролировать использование, планировать время простоя и устанавливать ограничения для определенных приложений. 

Реализация родительского контроля на игровых консолях 

PlayStation

На PlayStation вы можете использовать настройки "Родительский контроль/Управление семьей", чтобы ограничить время игры, установить лимиты расходов и контролировать доступ к играм на основе возрастных рейтингов. 

Xbox

На консоли Xbox "Семейные настройки Xbox" позволяют родителям управлять экранным временем, социальными функциями, расходами и доступом к контенту. 

Nintendo 

На консолях Nintendo вы можете использовать приложение "Родительский контроль Nintendo Switch", чтобы установить ограничения по времени игры и ограничить доступ к играм на основе возрастных рейтингов. 

Включение родительского контроля на Smart TV и потоковых устройствах 

Смарт-телевизоры 

Большинство Smart TV предлагают родительский контроль, доступ к которому можно получить через "Настройки" на устройстве. Это позволяет вам блокировать определенные каналы или устанавливать ограничения на просмотр на основе рейтингов TV. 

У нас также есть материал о том, почему родителям не стоит ссориться в присутствии ребенка и какие могут быть от этого последствия.

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