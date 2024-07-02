Секреты общения. Как наладить разговор с ребенком, который не хочет говорить

Людям, у которых нет собственных детей и они не работают в сфере, где часто общаются с малышами, бывает сложно наладить диалог с глазу на глаз. Это вызывает беспокойство и кажется, что найти общий язык с ребенком - очень трудное дело.
Как наладить разговор с ребенком без особого труда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Huffpost.
На самом деле, как уверяют эксперты, вам не нужен опыт воспитания или преподавания, чтобы создать положительную связь с ребенком. Вы тоже когда-то были ребенком и если сможете вспомнить это время, у вас получится поговорить с любым ребенком, который появится рядом с вами в определенных ситуациях.
Эксперты дали несколько советов о том, с чего начать разговор, как найти общие темы и удержать интерес.
И это - буквально. Если вы стоите, попытайтесь присесть или встать на колено, чтобы ваши глаза находились на уровне глаз ребенка. Это поможет малышам успокоиться. Дело в том, что с точки зрения ребенка взрослый выглядит большим и сильным.
Обращение к детям по имени - еще один способ проявить уважение и заботу. Если вы незнакомы, то попросите кого-нибудь вас познакомить или осторожно сделайте это самостоятельно.
Кроме внимательного прислушивания к словам, смотрите на то, что ребенок говорит вам невербально. Эти "невербальные сигналы общения", по словам социального работника Алиши Симпсон-Ватт, могут включать в себя "выражение лица, указание, жесты и язык тела".
Также будьте внимательны, потому что у вашего тела тоже есть способность о чем-то сообщать. Старайтесь, чтобы ваш невербальный язык выдавал покой, и убедитесь, что предоставляете ребенку соответствующее личное пространство.
Психологи предупреждают, что если любой тип пересечения внутренней границы произойдет слишком рано, ребенок, скорее всего, просто замрет и закроется.
Продолжайте читать язык тела ребенка на протяжении всего разговора. Вы можете наклониться, чтобы выслушать и установить зрительный контакт, однако иногда это может вызвать у ребенка дискомфорт. Иногда мы забываем, какие тревожные могут быть дети в ситуациях с новым человеком.
Если вы не уверены, объятия на прощание оправданы или нет, предложите ребенку выбор: объятия, дайте пять или рукопожатие. Эта стратегия сохраняет их автономию и не заставляет вас делать предположения.
Иногда детям нужны минуты, чтобы подумать, что они хотят сказать или хотят они вообще вам что-то говорить.
"Детям нужно время, чтобы проработать то, что им говорят поэтому когда вы разговариваете с ребенком, будьте терпеливы и дайте им время на ответ", - говорит Симпсон-Ватт.
Еще одна вещь, которой следует избегать – это много вопросов одновременно. Дети не успеют обработать запрос и это будет очень похоже на допрос.
Начните с того, что расскажете о себе (я жена вашего двоюродного брата Кевина) или отталкивайтесь от общего опыта (я думаю, что торт выглядит вкусно. Какой ты любишь?).
Речь идет о не о том, чтобы использовать сюсюканье или какой-то специальный "детский язык", которого не существует. Вам просто необходимо подбирать слова с учетом аудитории. Ваш нужно использовать четкий и лаконичный язык, слова которые соответствуют возрасту и не унижают.
Например: "На прошлой неделе я пошел на пляж и нашел там морскую звезду. А что ты любишь делать на пляже?" или: "Ты видел новый фильм о Человеке-пауке? Хотел бы ты быть таким человеком?"
Ребенку, вероятно, не будет интересно подробное описание того, чем вы зарабатываете на жизнь или размер вашего инвестиционного портфеля. Попытайтесь спросить о любимом цвете, любимом супергерое, есть ли домашние животные и что любят делать, когда на улице солнечно. Всегда целесообразно попробовать открытые вопросы, чтобы не застрять в разговорном пути ответов "да-нет".
Когда ребенок отвечает, внимательно слушайте и демонстрируйте свой интерес кивками, улыбкой и тоном голоса. Задавайте дополнительные вопросы и не перебивайте, когда они что-то рассказывают.
Если вам предстоит определенное время с ребенком, например, вы будете за ним присматривать, заранее спросите, чем он интересуется и чем занимается. Спланируйте, что делать: что-то выпекать, рисовать, выгуливать собаку. Головоломки и игры - тоже работают, потому что совместные мероприятия помогают наладить отношения.
Даже небольшой жест, как распечатка листов-раскрасок с персонажами, которые нравятся ребенку, может продемонстрировать, что вы заботитесь и даст вам возможность для разговора.
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