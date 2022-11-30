Как можно согреться в холодной квартире: выполняйте эти простые правила

В первую очередь медики рекомендуют придерживаться многослойности в одежде - надевайте сразу несколько теплых вещей. Например, термобелье, штаны с натуральных тканей, вязаные вещи, теплые носки и так далее. Дополнительно накройтесь теплым пледом или одеялом.

Изолируйте помещение

Очень важно не допускать ухода тепла из помещения. Самое простое - проверьте, не тянет ли холодом от дверей и окон. Если тянет - вспомните все способы утепления, закройте щели.

Откажитесь от алкоголя

Алкоголь не согревает совершенно, а дает лишь обманчивое ощущение тепла. Во время приема спиртного расширяются сосуды и кровь приливает к верхней части тела, но одновременно с этим внутренние органы начинают терять тепло. И поэтому вы очень быстро начнете замерзать еще сильнее.

Употребляйте горячие напитки и пищу

Горячий чай, кофе, супы - помогут согреться. В условиях веерных отключений купите качественный термос. Приготовить горячий напиток можно заранее, пока есть свет или набрать кипяток в местах, где есть генератор (ближайшие кафе, магазины, Пункти Незламності, на заправках). Если у вас есть газовая плита - то в любое время.

Используйте грелку

Чтобы согреть постель и согреться самому, можно налить горячую воду в грелку или обычную бутылку, завернуть в полотенце и положить в кровать. Такая грелка будет греть вас до утра.

Будьте осторожны - надежно закрывайте крышку и не дотрагивайтесь открытыми частями тела к грелке, чтобы не обжечься. Такими грелками в старину согревали постели королей и королев.

Выполняйте физические упражнения

Не сидите на месте. Движение - лучший способ согреться. Даже простая зарядка на 15-20 минут поможет побороть холод.

Используйте природное тепло

В солнечную погоду открывайте шторы - это добавит пару градусов в помещении. Ночью шторы нужно закрывать, чтобы не допустить дополнительного охлаждения помещения. И помните - шторы не должны закрывать батареи.

Кроме того, медики призывают не использовать для обогрева помещений приборы, которые для этого не предназначены.

Не стоит обогревать дом с помощью газовой плиты или духовки - это очень опасно, так как может привести к отравлению угарным газом.