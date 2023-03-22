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Как нельзя готовить макароны: топ-5 самых распространенных ошибок

Как нельзя готовить макароны (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Макароны - простой и популярный гарнир, который хорошо сочетается со многими продуктами. Казалось бы, нет ничего проще варки макарон. Но часто при приготовлении люди допускают простые ошибки.

Что нельзя делать во время приготовления макарон - читайте на Styler ниже.

Нельзя промывать холодной водой

Промывать сваренные макароны холодной водой ни в коем случае нельзя. От этого они потеряют свой вкус. Промывание макарон вымывает из них крахмал, поэтому они становятся невкусными.

Не накрывайте крышкой

Если макароны накрывать крышкой - они переварятся и станут очень мягкими. Следует соблюдать технологию приготовления, указанную на пачке.

Достаточное количество воды

В одном литре воды должно быть приготовлено не больше 100 г пасты. Приготовление макарон в маленьком количестве воды ошибочно, ведь тогда они плохо сварятся.

Добавьте соль

Без добавления соли вкусные макароны приготовить не получится. Специю нужно добавить в момент, когда вода активно кипит.

Тогда макароны получатся вкусные и не разварятся.

Не сливайте воду в раковину

Не нужно сливать воду после варки макарон в раковину. Эта вода может понадобиться, чтобы добавить ее в макароны - так они не будут слишком сухими. В этой воде содержатся минералы и крахмал. Также ею можно поливать растения.

Ранее мы сообщали, почему нельзя ломать спагетти перед варкой.

Также мы писали, почему готовые макароны нельзя хранить в холодильнике.

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