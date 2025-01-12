Как модно одеваться зимой 2025: 4 простых образа с теплым платьем и ботинками

Трикотажное платье + замшевые сапоги

Образ с теплым платьем из трикотажа и замшевыми сапогами - это стильный и комфортный ансамбль, который идеально подходит для зимы. Он сочетает в себе уют, элегантность и практичность.

Платье может быть из шерсти, акрила или смеси этих материалов, что обеспечит комфорт и тепло. В зависимости от стиля, трикотажное платье может быть приталенным или свободным. Приталенное платье подчеркнет фигуру, а более свободное - создаст расслабленный и уютный образ. В сочетании с замшевыми сапогами этот образ станет не только стильным, но и практичным.

Образ с теплым платьем на зиму 2025 (фото: instagram.com/vikilefevre)

Красное платье + черные байкерские сапоги

Этот ансамбль создает контраст между мягкостью и грацией платья и брутальностью байкерских сапог, что делает его интересным и необычным.

Для такого образа подойдет как обтягивающее платье, подчеркивающее фигуру, так и свободное, создающее более расслабленный и непринужденный стиль. Байкерские сапоги имеют характерные элементы, такие как толстая подошва, заклепки, молнии, ремни или металлические пряжки. Эти элементы создают уникальный и дерзкий образ.

Вариант с байкерскими сапогами (фото: instagram.com/mcristinastyling)

Платье миди с цветочным принтом + лакированные сапоги до колена

Платье в длине миди - это универсальный вариант, оно не слишком короткое, но и не слишком длинное, идеально подходит для большинства случаев. Оно может быть как прямого силуэта, так и слегка приталенного, чтобы подчеркнуть фигуру. Цветочный принт - это классика, которая придает образу легкость и романтичность.

Лакированные сапоги создают контраст с более мягким и романтичным платьем, добавляя немного дерзости и гламура. Сапоги до колена - это элегантная длина, которая визуально удлиняет ноги и подчеркивает их. Они могут быть как на высоком каблуке, так и на низком, в зависимости от того, какой стиль и комфорт вам нужны. Прямой, узкий силуэт сапог подчеркивает стройность и делает образ более утонченным.

Платье с цветочным принтом можно носить и зимой (фото: instagram.com/frannfyne)

Вязаное платье в длине мини + высокие сапоги

Вязаное платье - это отличный выбор для холодного времени года, так как вязка из шерсти, акрила или смеси этих материалов сохраняет тепло. Такие платья могут быть как плотными, так и более легкими, в зависимости от сезона.

Высокие сапоги могут быть выполнены из кожи, замши, эко-кожи. Зимой в тренде кожаные или замшевые сапоги с утеплителем, которые обеспечат дополнительное тепло. Чтобы завершить образ, можно выбрать пальто или стильную куртку, а также шапку и шарф.

Стильный образ (фото: instagram.com/francescasaffari)