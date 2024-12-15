Как легко освободить место на вашем компьютере, чтобы он работал на все 100: эффективные советы

Если ваш компьютер стал работать медленнее, а свободное место на диске стремительно уменьшается, пора взять ситуацию под контроль. Постепенное накопление ненужных файлов, программ и данных может замедлить работу системы и создать сложности с обновлениями.
О том, как оптимизировать хранилище и обеспечить максимальную производительность вашего компьютера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Если вы никогда не задумывались о том, как организовать свои файлы и папки, возможно, пришло время это изменить.
Структура организации полностью зависит от ваших предпочтений. Windows изначально предлагает стандартные папки: "Документы", "Загрузки", "Музыка", "Изображения" и "Видео". Вы можете использовать их или игнорировать. Для удобства вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на любой папке, чтобы закрепить ее в меню "Пуск" или в панели "Быстрый доступ" (расположена слева в проводнике).
Windows поможет вам начать работу с организацией файлов (фото: The Verge)
Когда вы решили, что пора навести порядок, стоит выяснить, какие приложения и типы файлов занимают больше всего места. Для этого в параметрах Windows выберите "Система" и "Хранилище". Затем можно щелкнуть по одной из категорий, например "Временные файлы" или "Документы", чтобы получить больше информации и удалить ненужные файлы.
Чтобы увидеть, какие файлы занимают больше всего места в определенной папке, откройте проводник Windows. В верхней части окна выберите "Сортировать", "Дополнительно" и "Размер".
Теперь, когда вы знаете, от чего хотите избавиться, начните очистку. Для этого:
Корзину можно очистить вручную:
Чтобы корзина очищалась автоматически, включите функцию Storage Sense (Контроль памяти) в параметрах Windows. Это поможет максимально эффективно использовать доступное пространство.
Storage Sense - это встроенная функция Windows, которая автоматически удаляет различные типы файлов с вашего компьютера. Она помогает очистить временные, удаленные файлы в корзине и локальные копии файлов, уже загруженные в OneDrive. Настройки Storage Sense можно найти в "Параметры", "Система", "Хранилище" и "Контроль памяти (Storage Sense)".
По умолчанию эта функция активируется, когда система обнаруживает нехватку свободного места. Она также удаляет локальные копии файлов, если они были загружены в OneDrive и не использовались более 30 дней. Эти параметры можно изменить и настроить, как часто Storage Sense будет работать автоматически.
С помощью функции "Контроль памяти" можно настроить различные параметры удаления данных (фото: The Verge)
Как настроить функцию:
Если вы используете другие облачные хранилища, такие как Google Drive или Dropbox, они также позволяют удалять локальные копии загруженных файлов. Это освобождает место на диске, при этом вы сохраняете доступ к файлам через ярлыки. При необходимости файлы можно повторно загрузить на устройство.
Вы можете выбрать, как долго файлы будут храниться в Корзине перед удалением (фото: The Verge)
Windows предлагает встроенный инструмент для освобождения места на диске. Чтобы им воспользоваться, перейдите в "Параметры", "Система", "Хранилище" и выберите "Рекомендации по очистке". На этой странице вы найдете предложения по освобождению пространства в зависимости от состояния вашей системы.
Варианты могут включать:
Windows предоставляет описание найденных файлов, что помогает вам понять, какие из них можно безопасно удалить. Выберите группы файлов, которые хотите удалить, и нажмите "Очистить", чтобы начать процесс.
Также доступна опция "Посмотреть дополнительные параметры", где можно найти идеи для очистки, такие как удаление файлов обновлений Windows, которые больше не нужны. Windows покажет подробности о типах файлов и объеме занимаемого ими места, чтобы вы могли принять взвешенное решение.
Windows объяснит вам, какие типы файлов можно безопасно удалить (фото: The Verge)
Приложения могут занимать значительное пространство на вашем компьютере с Windows, особенно если вы не храните все данные в облаке. Чтобы выявить ненужные программы, вернитесь в "Рекомендации по очистке" и найдите категорию "Неиспользуемые приложения".
Как проверить, какие программы занимают больше всего места:
Чтобы удалить программу, нажмите на три точки рядом с ее названием и выберите "Удалить", чтобы стереть ее вместе со связанными файлами.
Вы можете сортировать приложения по тому, сколько места они занимают (фото: The Verge)
Дополнительный совет
Если на вашем ПК установлены игровые библиотеки, удаление старых игр, которыми вы давно не пользовались, может освободить значительный объем памяти. Например, в клиенте Steam для Windows щелкните правой кнопкой мыши на названии игры в разделе "Библиотека", затем выберите "Управление" и "Удалить", чтобы удалить игру.
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