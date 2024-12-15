Как легко освободить место на вашем компьютере, чтобы он работал на все 100: эффективные советы

Управление файлами и папками

Если вы никогда не задумывались о том, как организовать свои файлы и папки, возможно, пришло время это изменить.

Структура организации полностью зависит от ваших предпочтений. Windows изначально предлагает стандартные папки: "Документы", "Загрузки", "Музыка", "Изображения" и "Видео". Вы можете использовать их или игнорировать. Для удобства вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на любой папке, чтобы закрепить ее в меню "Пуск" или в панели "Быстрый доступ" (расположена слева в проводнике).

Windows поможет вам начать работу с организацией файлов (фото: The Verge)

Удаление файлов и папок

Когда вы решили, что пора навести порядок, стоит выяснить, какие приложения и типы файлов занимают больше всего места. Для этого в параметрах Windows выберите "Система" и "Хранилище". Затем можно щелкнуть по одной из категорий, например "Временные файлы" или "Документы", чтобы получить больше информации и удалить ненужные файлы.

Чтобы увидеть, какие файлы занимают больше всего места в определенной папке, откройте проводник Windows. В верхней части окна выберите "Сортировать", "Дополнительно" и "Размер".

Теперь, когда вы знаете, от чего хотите избавиться, начните очистку. Для этого:

Выделите нужный файл или папку в проводнике

Нажмите Delete - файл переместится в корзину

Корзину можно очистить вручную:

Откройте корзину в проводнике (можно найти ее через адресную строку)

Нажмите Ctrl + A, чтобы выбрать все, или отметьте файлы галочками

Нажмите Delete, чтобы удалить файлы окончательно

Чтобы корзина очищалась автоматически, включите функцию Storage Sense (Контроль памяти) в параметрах Windows. Это поможет максимально эффективно использовать доступное пространство.

Использование функции Storage Sense

Storage Sense - это встроенная функция Windows, которая автоматически удаляет различные типы файлов с вашего компьютера. Она помогает очистить временные, удаленные файлы в корзине и локальные копии файлов, уже загруженные в OneDrive. Настройки Storage Sense можно найти в "Параметры", "Система", "Хранилище" и "Контроль памяти (Storage Sense)".

По умолчанию эта функция активируется, когда система обнаруживает нехватку свободного места. Она также удаляет локальные копии файлов, если они были загружены в OneDrive и не использовались более 30 дней. Эти параметры можно изменить и настроить, как часто Storage Sense будет работать автоматически.

С помощью функции "Контроль памяти" можно настроить различные параметры удаления данных (фото: The Verge)

Как настроить функцию:

Перейдите в "Параметры", "Система", "Хранилище" и "Контроль памяти"

Откройте меню под пунктом "Удалять файлы в корзине, если они находятся там более..." и выберите нужный срок хранения: "Никогда", 1 день, 14 дней, 30 дней (по умолчанию) или 60 дней

Выберите "Никогда", если хотите запускать Storage Sense вручную

Если вы используете другие облачные хранилища, такие как Google Drive или Dropbox, они также позволяют удалять локальные копии загруженных файлов. Это освобождает место на диске, при этом вы сохраняете доступ к файлам через ярлыки. При необходимости файлы можно повторно загрузить на устройство.

Вы можете выбрать, как долго файлы будут храниться в Корзине перед удалением (фото: The Verge)

Получение рекомендаций по очистке

Windows предлагает встроенный инструмент для освобождения места на диске. Чтобы им воспользоваться, перейдите в "Параметры", "Система", "Хранилище" и выберите "Рекомендации по очистке". На этой странице вы найдете предложения по освобождению пространства в зависимости от состояния вашей системы.

Варианты могут включать:

Удаление временных файлов

Удаление больших или редко используемых файлов

Удаление файлов, которые уже синхронизированы с облаком

Windows предоставляет описание найденных файлов, что помогает вам понять, какие из них можно безопасно удалить. Выберите группы файлов, которые хотите удалить, и нажмите "Очистить", чтобы начать процесс.

Также доступна опция "Посмотреть дополнительные параметры", где можно найти идеи для очистки, такие как удаление файлов обновлений Windows, которые больше не нужны. Windows покажет подробности о типах файлов и объеме занимаемого ими места, чтобы вы могли принять взвешенное решение.

Windows объяснит вам, какие типы файлов можно безопасно удалить (фото: The Verge)

Удаление приложений

Приложения могут занимать значительное пространство на вашем компьютере с Windows, особенно если вы не храните все данные в облаке. Чтобы выявить ненужные программы, вернитесь в "Рекомендации по очистке" и найдите категорию "Неиспользуемые приложения".

Как проверить, какие программы занимают больше всего места:

Перейдите в "Параметры", "Приложения" и "Установленные приложения"

Откройте меню "Сортировка" и выберите "Размер (от большего к меньшему)", чтобы увидеть приложения, которые занимают больше всего места

Чтобы удалить программу, нажмите на три точки рядом с ее названием и выберите "Удалить", чтобы стереть ее вместе со связанными файлами.

Вы можете сортировать приложения по тому, сколько места они занимают (фото: The Verge)

Дополнительный совет

Если на вашем ПК установлены игровые библиотеки, удаление старых игр, которыми вы давно не пользовались, может освободить значительный объем памяти. Например, в клиенте Steam для Windows щелкните правой кнопкой мыши на названии игры в разделе "Библиотека", затем выберите "Управление" и "Удалить", чтобы удалить игру.