Как легко справиться с горой посуды после новогодней вечеринки

Праздничные застолья приносят много радости, но после них всегда остается немало хлопот. Одной из самых больших проблем является гора грязной посуды, которая может казаться бесконечной.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как эффективно очистить посуду, сэкономив время и усилия.

Подготовьтесь заранее

Перед началом вечеринки обеспечьте себя всем необходимым: губками, моющими средствами и чистыми полотенцами. Используйте одноразовую посуду для закусок и напитков, чтобы уменьшить количество мытья.

Запланируйте зону для складывания грязной посуды, чтобы избежать хаоса на кухне. Если у вас есть посудомоечная машина, заранее проверьте, пуста ли она и готова ли она к использованию. Такие мелкие шаги сэкономят ваши силы после праздника.

Сортируйте посуду по категориям

Не начинайте мыть все сразу - сначала разделите посуду по типам. Стаканы, тарелки, столовые наборы и кастрюли мойте отдельно, чтобы избежать повреждений.

Замочите самые загрязненные предметы в горячей воде с моющим средством, пока моете более легкую посуду. Это позволит сэкономить время и избежать сильного трения. Постепенный подход поможет вам справиться с горой быстрее и эффективнее.

Используйте правильные средства

Для разных видов посуды нужны разные моющие средства. Используйте специальный гель для стекла, чтобы избежать разводов на стаканах. Для жирных кастрюль и сковородок подберите средство с сильным обезжиривающим действием.

Если моющее средство не справляется, попробуйте добавить в воду немного соды - это эффективно борется с остатками пищи. Правильный выбор средств значительно упрощает процесс мытья.

После праздников всегда приходится мыть много посуды (фото: Freepik.com)

Замачивайте сложные пятна

Не тратьте время на оттирание пригоревшего или засохшего жира - замочите эту посуду на некоторое время. Добавьте в горячую воду немного соды, уксуса или лимонного сока, чтобы облегчить удаление загрязнений.

Для чугунных сковородок можно использовать обычную соль как натуральный абразив. Пока посуда замачивается, займитесь мытьем более легких предметов. Это позволит вам эффективнее использовать время и усилия.

Мойте в команде

Если празднование было многолюдным, привлеките гостей или родственников к мытью посуды. Один может споласкивать, другой - вытирать, а третий - складывать на место. Такая командная работа не только ускорит процесс, но и сделает его более веселым. Распределение обязанностей облегчит вам задачу и сохранит хорошее настроение после вечеринки.

Сушите и складывайте правильно

Используйте сушилки или чистые полотенца, чтобы быстро высушить посуду. Избегайте складывания мокрой посуды в шкафы - это может привести к появлению неприятного запаха.

Складывайте посуду в порядке использования, чтобы не пришлось долго искать нужные предметы. Для удобства держите тарелки, чашки и столовые наборы отдельно. Правильная организация облегчает завершающий этап уборки.

Избегайте накопления

Чтобы избежать горы посуды в следующий раз, мойте ее частями во время праздника. Опорожняйте раковину, пока гости заняты танцами или просмотром фильма.

Используйте посудомоечную машину для небольших партий посуды в течение вечеринки. Это поможет вам избежать изнурительной уборки в конце вечера. Регулярное мытье сделает вашу кухню чистой даже во время празднования.