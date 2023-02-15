Как купить в магазине хороший авокадо. Секреты, о которых вы не знали

Сорта авокадо

Всего у авокадо насчитывается около 400 сортов. Все они разные по вкусу, имеют более тонкую или наоборот кожицу и разный размер косточки.

Самые популярные сорта авокадо

Хаас, мини хаас, бейби хаас (незрелый бейби хаас) – авокадо с темной кожицей. Кожица плотная, вкус насыщенный. Минус хаас – это то, что трудно заметить, когда перезревают из-за цвета и плотности кожуры. Лучше покупать недозрелые плоды этог сорта.

Авокадо бейкон – маленькие, более округлой формы (но не как шар), сравнительно большая косточка, часто бывают в продаже по недорогой цене. Вкус мягкий, но большая вероятность, что будут волокна.

Авокадо фуэртес – маленькие грушевидные плоды, тонкая зеленая кожура. Тоже мягкий вкус и тоже чаще встречаются волокна.

Авокадо пинкертон – крупные авокадо грушевидной формы с тонкой кожицей и маленькой косточкой. Они имеют насыщенный вкус.

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Авокадо род - круглый авокадо большого размера. Косточка среднего размера, вкус насыщенный маслянистый, большой плюс – меньше темнеет, чем другие сорта авокадо.

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Коктейльное авокадо – небольшие авокадо вообще без косточки, вкусные. Элитный дорогой сорт достоин внимания, но не часто в продаже.

Секреты выбора авокадо

Если вы не знали, у авокадо есть плодоножка. Если она сухая, он спелый. Его можно покупать.

Если плодоножки нет на плоде, а он еще зеленый - он может испортиться еще до своего созревания.