Как сказочно украсить детскую комнату к Новому году

Сказочная елка для самых маленьких

Даже в детской комнате можно поставить небольшую елку, которая станет центром новогоднего декора. Для безопасности стоит выбрать миниатюрную искусственную елку, которую легко украсить мягкими игрушками, бумажными гирляндами и самодельными украшениями.

Дети с удовольствием присоединятся к процессу создания игрушек из фетра, цветной бумаги или ниток. Такой элемент декора не только придаст праздничного настроения, но и будет полностью безопасным для малышей.

Гирлянды и огоньки для уюта

Свет является основой любого новогоднего оформления, и детская комната не является исключением. Развесьте вокруг кровати, окон или полочек мягкие светодиодные гирлянды, которые подарят комнате сказочный блеск. Вы можете выбрать гирлянды в форме звездочек, снежинок или даже сказочных героев.

Чтобы добавить еще больше уюта, положите на кровать подушки с праздничными принтами и пледы в зимних оттенках. Мягкий свет огоньков не только создаст сказочную атмосферу, но и станет прекрасным ночником для ребенка.

Праздничная атмосфера очень зависит от декора (фото: Freepik.com)

Новогодний декор на окнах

Оформление окон - это простой способ добавить праздничного настроения в детскую комнату. Используйте трафареты для создания зимних узоров на стекле с помощью искусственного снега или зубной пасты.

Можно вырезать снежинки вместе с детьми и прикрепить их к стеклам, создав эффект снегопада. Добавьте цепочки или фигурные гирлянды, которые будут спускаться по оконной раме. Такой декор выглядит сказочно как днем, так и вечером, когда на него попадает свет гирлянд.

Снежные декорации для пола и мебели

Чтобы создать зимнюю атмосферу, добавьте декорации из "снега" в разных уголках комнаты. Используйте белые пледы или меховые коврики, которые будут напоминать заснеженную поляну. На мебели можно разместить миниатюрные домики, фигурки оленей или пенопластовые снежки.

Добавьте несколько новогодних венков или елочных веток в вазы для завершения композиции. Такой декор выглядит стильно, а ребенок будет в восторге от волшебной "зимы" в своей комнате.

Не забывайте положить "снег" на пол (фото: Freepik.com)

Рождественский календарь ожидания праздников

Адвент-календарь - это отличная идея для украшения детской комнаты, которая приносит еще и интригу. Календарь можно сделать самостоятельно: используйте маленькие пакетики, конверты или кармашки из ткани.

Каждый день ребенок будет открывать новый отдел календаря, находя там конфету, игрушку или интересное задание. Такой элемент не только украсит комнату, но и придаст ожиданию праздника особого настроения. А главное - это прекрасная возможность провести время вместе в творческом процессе.

Ручное творчество: рисунки и аппликации

Ваш ребенок обожает рисовать? Отлично! Привлеките его к созданию новогодних аппликаций и рисунков, которые станут частью декора. Маленькие художники могут нарисовать Деда Мороза, елки, подарки или зимние пейзажи.

Готовые работы можно повесить на стену в виде праздничной галереи или сделать из них гирлянду. Такое оформление придаст комнате личного стиля, а дети будут гордиться своими шедеврами.