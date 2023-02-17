Как кофе влияет на сердце: кардиолог раскрыла правду о кофеине
Кофе предоставляет человеку заряд энергии на целый день. Однако, такой напиток может оказать негативное влияние на сердце при неправильном употреблении. Важно помнить о суточной норме.
Об этом сообщила кардиолог Наталья Федов в Instagram.
Вредит ли кофе сердцу
По данным Американской ассоциации кардиологов, прием кофе ассоциируется с положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему, снижает риск сердечной недостаточности и инфаркта миокарда.
По словам кардиолога, кофеин снижает депрессию, уменьшает риск фиброза и цирроза печени, диабета второго типа, метаболического синдрома, уменьшает вероятность деменции, болезни Альцгеймера и Паркинсона в будущем.
Все потому, что кофе является антиоксидантом, борется со свободными радикалами и снижает риск онкологии.
"Не обнаружено значительного влияния кофеина на рост риска фибрилляции предсердий и развитие желудочковых нарушений ритма", - говорится в сообщении.
Врач подчеркнула, что все-таки кофеин может вызвать:
- задержку развития плода у беременных и увеличивает риск прерывания беременности;
- обладает способностью повышать уровень "плохого" холестерина;
- чрезмерное употребление кофе способствует остеопорозу, ассоциирующемуся с увеличенным риском переломов.
Суточная норма кофе
Кардиолог рекомендует умеренное употребление кофе - не более 1-2 чашек натурального напитка в первой половине дня (150-300 мг кофеина).
Также следует помнить, что есть разные сорта кофе соответственно и разная его крепость.
"При появлении симптомов в виде ускоренного сердцебиения или прием кофе ассоциируется с повышением давления - рекомендую употреблять не такой крепкий кофе, или воздержаться от его приема", - добавила Наталья Федов.
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