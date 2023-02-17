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Как кофе влияет на сердце: кардиолог раскрыла правду о кофеине

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Пятница 17 февраля 2023 21:01
Как кофе влияет на сердце: кардиолог раскрыла правду о кофеине Вредит ли кофе сердцу (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кофе предоставляет человеку заряд энергии на целый день. Однако, такой напиток может оказать негативное влияние на сердце при неправильном употреблении. Важно помнить о суточной норме.

Об этом сообщила кардиолог Наталья Федов в Instagram.

Вредит ли кофе сердцу

По данным Американской ассоциации кардиологов, прием кофе ассоциируется с положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему, снижает риск сердечной недостаточности и инфаркта миокарда.

По словам кардиолога, кофеин снижает депрессию, уменьшает риск фиброза и цирроза печени, диабета второго типа, метаболического синдрома, уменьшает вероятность деменции, болезни Альцгеймера и Паркинсона в будущем.

Все потому, что кофе является антиоксидантом, борется со свободными радикалами и снижает риск онкологии.

"Не обнаружено значительного влияния кофеина на рост риска фибрилляции предсердий и развитие желудочковых нарушений ритма", - говорится в сообщении.

Врач подчеркнула, что все-таки кофеин может вызвать:

  • задержку развития плода у беременных и увеличивает риск прерывания беременности;
  • обладает способностью повышать уровень "плохого" холестерина;
  • чрезмерное употребление кофе способствует остеопорозу, ассоциирующемуся с увеличенным риском переломов.

Суточная норма кофе

Кардиолог рекомендует умеренное употребление кофе - не более 1-2 чашек натурального напитка в первой половине дня (150-300 мг кофеина).

Также следует помнить, что есть разные сорта кофе соответственно и разная его крепость.

"При появлении симптомов в виде ускоренного сердцебиения или прием кофе ассоциируется с повышением давления - рекомендую употреблять не такой крепкий кофе, или воздержаться от его приема", - добавила Наталья Федов.

Ранее мы сообщали, вредно ли пить кофе на голодный желудок.

Также мы называли количество чашек кофе, которое увеличивает риск смерти вдвое.

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