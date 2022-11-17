Как с постельного белья убрать желтые пятна: поможет простая вещь

Почему на постели появляются желтые пятна?

На это есть несколько причин, но наиболее распространенная - это пот. Чем больше вы потеете во сне, тем больше влаги просачивается через наволочку на подушку, вызывая появление пятен.

Также причиной появления пятен могут стать волосы. Если вы легли спать с жирными или мокрыми волосами, то очень вероятно, что подушка пожелтеет в каком-нибудь месте. Некоторые виды макияжа и средств по уходу за кожей также могут быть причиной появления желтых пятен.

Когда нужно стирать подушки?

Для того чтобы постель всегда была чистой и свежей, ее нужно вовремя стирать.

Оптимальнее всего стирать подушки каждые полгода, а вот наволочки следует менять еженедельно. Они ведь впитывают всю грязь из кожи, а вы потом на этом спите.

Как убрать желтые пятна с постели?

Если стирать постель вовремя и регулярно, на желтые пятна даже намека не будет. Но ведь никто не забыл об устаревших пятнах. К сожалению, не все средства для стирки справятся с ними, поэтому ищем альтернативы, которые точно есть в вашем быту.

Вы можете использовать таблетку для посудомоечной машины в стиральной машине. В таком случае устранить все пятна, даже довольно старые, за один цикл стирки вполне реально.

Еще один совет - использование при стирке кристаллов соды. Просто добавьте ее в барабан в небольшом количестве, а после стирки наслаждайтесь чистым бельем.

Важно следить за чистотой постельного белья (фото: Freepik)