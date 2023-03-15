Как и чем поливать рассаду, чтобы она не погибла: советы огородников

Какая температура воды

Оптимальная температура воды для рассады - 20-25°C. Перед тем как полить растение, воду при необходимости подогревают или дают постоять в теплом помещении, пока температура воды не станет комнатной.

Также не рекомендуется кипятить воду для полива, поскольку при этом она теряет кислород, что плохо влияет на рассаду.

Идеальная вода для полива рассады - талая или дождевая, то есть максимально приближенная к природной среде. Однако использовать ее можно только если вы живете вдали от промышленных предприятий и крупных городов.

Частота полива

Почву один раз в день нужно увлажнять из пульверизатора, чтобы на поверхности не образовывалась корка.

Когда сеянцы сойдут, то увлажнение почвы на 2-3 дня нужно прекратить, чтобы дать росткам окрепнуть. Затем рассаду окучивают, прореживают и поливают уже 1 раз в неделю.

Как поливать рассаду огурцов

Рассаде огурцов требуется больше влаги. После посева семена все покрывают прозрачной пластиковой крышкой или пленкой и следят, чтобы земля в контейнере не подсыхала. Для этого достаточно через день поливать почву небольшим количеством воды.

С появлением ростков надо убрать пленку из ящиков, а когда рассада подрастет и окрепнет, отчасти поливы до 1 раза в день.

Рассада капусты

Рассада капусты тоже очень любит влагу, поэтому важно следить, чтобы почва постоянно была слегка влажной. Прежде чем появятся первые ростки, землю с сеянцами поливают каждый день.

Перед тем как переселить саженцы капусты в открытый грунт, полив на неделю прекращают, а за 2 часа до высадки почву обильно поливают.

Полив рассады золой

Корневая подкормка золой полезна для взрослой рассады. Ее проводят незадолго до высадки сеянцев в почву, на второй день после полива.

Необходимо в 8 л горячей воды добавить 1 ст. древесной золы, настоять в течение суток, затем профильтровать и поливать почву (не более 0,5 ст. на 1 растение).

Полив рассады йодом

Йод помогает укрепить растение и хорошо влияет на формирование плодов. В 3 л воды растворяют 1 каплю йода, тщательно перемешав. Такую подкормку проводят один раз.

Дрожжи

Дрожжевая подкормка ускоряет рост и повышает выносливость рассады. 100 г сухих дрожжей заливают 10 л воды, добавляют 50 г сахара и настаивают 2 часа.

Затем все разбавляют водой (1:5) и поливают рассаду. Если дрожжи живы, то пачку (100 г) полностью растворяют в 10 л воды, затем раствор настаивают сутки и также подкармливают растения.