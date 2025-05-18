Как говорить с людьми, которые пережили плен: психолог дал важные советы

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, в гражданском плену находятся почти 16 тысяч гражданских людей из Украины. В то же время реальное количество незаконно задержанных гражданских может быть значительно выше из-за ограниченного доступа к информации.
С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть только 171 человека. Процесс возвращения осложняется тем, что в мире не существует механизмов обмена гражданских пленников, а на оккупированных территориях Россия продолжает незаконно удерживать украинцев, подвергая их пыткам и издевательствам.
Медицинский психолог, руководитель Киевского областного центра социально-психологической помощи и психолог проекта Assisto Василий Гуменюк рассказал РБК-Украина, как помочь человеку, который вернулся из плена, чтобы облегчить его боль.
"Когда мы сравниваем военных и гражданских, мы понимаем, что большая часть комбатантов имеет специальную подготовку, и если обучение качественное, особенно это касается спецслужб, их собственно готовят к плену, и к тому, как с этим справиться. Те, кто пошли добровольно на службу, также могут быть психологически более готовыми к такому развитию событий", - объясняет психолог.
Но в случае с мобилизованными военными ситуация немного другая. По словам эксперта, не всем везет закалиться для такого опыта, однако все равно где-то на подсознательном уровне боец допускает возможность плена.
"Самая сложная категория лиц в этой группе - мобилизованные военнослужащие-новички, которые не успевают получить достаточную подготовку и вынуждены попадать на фронт раньше, чем это было бы возможным при других условиях. И. конечно же, здесь они мало чем отличаются от обычного гражданского человека, который попадает в плен", - отметил Гуменюк.
Между тем, не менее важным является индивидуальный фактор. У каждого из нас свой личный жизненный опыт и психотип, иногда мы можем понять то, как мы себя будем вести только перед лицом смерти.
"Я слышал не одну историю, когда гражданский человек без опыта мог проявить себя стойко и хладнокровно в условиях неопределенности, находясь в незаконном заключении. Стоит помнить, что решающий фактор, как будет проживаться перенесенный опыт в будущем, играет наша психика, и то, как она интерпретирует пережитое", - считает психолог.
"У каждого останется свой след, но последствия будут разными. Поэтому у всех будут какие-то изменения, у каждого человека своя "температура плавления", и то, какой у человека опыт, темперамент, да и характер в целом, будет влиять на то, как он пройдет эти испытания", - добавил он.
Самым распространенным последствием, которое может иметь целый ряд проявлений, является посттравматическое стрессовое расстройство. Его симптомы:
Человек может реагировать на определенный звук, запах или слово, которое способно вернуть его в состояние, которое он пережил во время плена или пыток. Во время удерживания или плена мозг испытывает деструктивные изменения, поэтому после возвращения домой таким людям нужна поддержка психотерапевта, и иногда психиатра, который при необходимости может назначить и медикаментозную терапию.
"У освобожденных из плена также могут обостриться и психологические проявления (латентные психологические расстройства). Например, если до плена человек был склонен к пограничным расстройствам личности, это состояние может обостриться - слабые звенья психики отреагируют в первую очередь", - пояснил Гуменюк.
Если же, например, у человека есть склонность к заболеванию биполярным аффективным расстройством, то в безопасных условиях оно может проявляться минимально - чередованием хорошего и плохого настроения, подъемом и депрессией и тому подобное.
"Такое проявление называется циклотимия, и если оно не является частым и интенсивным, может считаться нормой. Человек учится жить с таким состоянием, но когда он переживает острое стрессовое событие, оно может обостриться и иногда даже перерастать в биполярное аффективное расстройство", - рассказал психолог.
Отдельное последствие травмы - развитие психозов. На самом деле, отмечает эксперт, это серьезное психическое состояние, при котором человек теряет контакт с реальностью. Среди основных его проявлений:
"Психоз может быть проявлением в том числе и шизофрении. Я неоднократно сталкивался с ситуациями, когда до плена человек был абсолютно здоров, а после освобождения у него были признаки психоза. В моей практике есть кейс, когда после освобождения из плена человек начал болеть злокачественной формой шизофрении, начал агрессивно вести себя по отношению к окружающим, даже причинив ножевое ранение своему соседу", - рассказал психолог.
"К большому сожалению эти ситуации случаются. Если говорить о шизофрении, как правило ею болеет около 1% населения - это не так уж и много. Но здесь действует причинно-следственная связь: если бы человек не прошел этот острый стрессовый опыт - был бы шанс, что он не заболеет", - также отметил он.
Не спрашивайте о деталях ужерживания в неволе - это первое и самое главное правило, отмечает эксперт. Помните, все, что возвращает человека к пережитому опыту, может нести риск ретравматизации.
При коммуникации с освобожденными пленными важна эмпатия, которая включает в себя частичное принятие и разделение переживания.
Сначала, рассказывает психолог, после возвращения из плена, все переживают определенную эйфорию, подъем, удовлетворение. Но потом, когда и семья, и сам выживший сталкиваются с реальностью, со сложностью получить помощь, с юридическими барьерами для того, чтобы получить те или иные выплаты или поддержку от государства, эта рутина истощает их дополнительно. На этом этапе в семьях могут начаться внутренние конфликты, особенно если это было частым явлением до пережитых событий.
Близкому окружению важно понять, что человек, прошедший плен, уже немного другой человек, и научиться с пониманием относиться к этому. После плена выжившие могут по-разному себя проявлять, но это не значит, что стоит потакать всем негативным проявлениям.
Важно, отмечает эксперт, беречь и защищать свои личные границы. Но вместе с тем помните, после пережитого опыта каждому нужно дать определенное время на восстановление. Если есть необходимость - помочь найти психолога или другую социальную поддержку.
"Острые стрессовые события, как правило, вызывают последствия именно в наиболее уязвимых аспектах психики. В то же время даже после глубокого травматического опыта - в частности плена или насилия - возвращение в безопасную среду может стать началом процесса восстановления и постепенного улучшения психоэмоционального состояния", - рассказал Гуменюк.
Исходным условием для возвращения к прежней жизни является наличие безопасной и поддерживающей среды: рядом должны быть люди, с которыми связано ощущение принадлежности, доверия и эмоциональной безопасности. Именно контакт со "своей стаей" (семьей, близкими или сообществом) и восстановление базового ощущения своего места в социуме создают фундамент для дальнейшего выздоровления.
"Сегодня техники самопомощи являются распространенными, и я считаю каждый человек должен ими владеть. Но обратите внимание: любые техники или упражнения работают только тогда, когда они доведены до автоматизма", - подчеркнул психолог.
"В стрессовой ситуации мы забываем все, что мы знали и умели, поэтому часто в таких обстоятельствах человек их не использует. Поэтому наиболее действенный метод - это регулярная практика, даже когда для этого нет необходимости", - добавил он.
Одна из полезных техник самопомощи называется "mindfulness" - любознательное наблюдение, когда человек учится погружаться в какой-то процесс, происходящий здесь и сейчас.
"Мысли будут возвращать вас снова к стрессовому событию, не стоит их подавлять - попробуйте просто возвращать все внимание на тот стакан, что держите в руках. Изучайте, исследуйте вес, форму, текстуру, как падает свет, как он просвечивается, какое оно на ощупь. Затем привлекайте обоняние, поднесите стакан с водой к губам, но не пейте воду из него", - объясняет Гуменюк.
"Далее наберите маленькое количество этой жидкости, попробуйте ее вкус и старайтесь все внимание держать именно на этом процессе. И уже потом сделайте глоток. После этого посмотрите вокруг, найдите и зафиксируйте 5 предметов. Например, лампа на столе стоит, телефон лежит рядом, окно, карниз и так далее", - продолжил он.
Затем сфокусируйтесь на трех-четырех звуках, которые вы слышите вокруг. Обратите внимание на шум автомобилей за окном, пение птиц и тому подобное.
После этого обратите внимание на 2-3 запаха вокруг, или почувствуйте, какой воздух в комнате: сухой, холодный, теплый, холодный, горячий. После этого попробуйте представить какую-то вещь, две вещи на вкус, которые вы любите. Далее попробуйте прикоснуться к чему-то - к поверхности, на которой вы сидите, к стулу, столу и так далее.
"В большинстве случаев в нашей голове мы прокручиваем свое кино, у освобожденных из плена оно, как правило, драматическое, трагическое, страшное и неприятное. Мозг, еще раз повторюсь, часто не отличает реального от нереального. И поэтому он переживает это так, будто это действительно с ним происходит сейчас. Это упражнение дает возможность вернуться в "здесь и сейчас", - рассказал эксперт.
Благодаря ему можно понять - вот она, реальность, она такая и она передо мной. И хотя "кино" все равно будет возвращаться в голову, такая техника поможет снизить уровень кортизола, и, как следствие, снизить силу стресса.
"Mindfulness-техника является научно доказанной, и если ее регулярно практиковать - в 50% она может дать заметный результат. Поэтому здесь важна периодичность повторений. Если технику отточить до автоматизма, так же в стрессовой ситуации, мы сможем ее эффективно использовать. Поэтому автоматизм - лучший инструмент помощи в этом", - резюмировал Гуменюк.
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Стоит учесть, что материал подготовлен ОО "Нові Українські Наративи" в рамках гранта, предоставленного Проектом ЕС "Право-Justice", который имплементируется Expertise France. Его содержание является исключительной ответственностью ОО "НУН" и не обязательно отражает позицию Европейского Союза.