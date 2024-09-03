Как красиво упаковать цветы для букета дома: советы и лайфхаки от флористов

Как правильно упаковывать цветы

Хотя техника упаковки букета будет отличаться в зависимости от выбранного метода, чтобы цветы выглядели эстетично, важно следовать следующим советам:

учитывайте цветовую гамму и стиль букета, чтобы упаковка не "забирала" все внимание на себя;

экспериментируйте с цветами и текстурами, сочетая разные материалы;

тщательно закрепляйте цветы, чтобы букет не распался;

выбирайте качественные материалы - они влияют на стиль оформления.

Кроме этого, скреплять цветы нужно флористической лентой, а не скотчем - ее гораздо легче снять, а ее вид гораздо эстетичнее. Только после этого шага можно приступать к обертыванию.

Для этого обвертывающий материал кладут на ровную поверхность, помещая на него букет. После завертывания букета необходимо выпрямить изломы перед завязыванием лентой. А затем обрезать или подвернуть лишнюю часть обертки.

Чтобы подчеркнуть дизайн и украсить букет, можно использовать атласные ленты и сизаль. Первые, которые используются для цветных акцентов и закрепления, необходимо подбирать так, чтобы цвет гармонично сочетался с цветами.

Флористический сизаль, похожий на сеточку, советуют использовать для добавления букета текстуры и объема, разместив лист сизаля между цветами.

Во что упаковать цветы

Для упаковки цветов существует несколько вариантов, каждый из которых создает неповторимые акценты и придает оригинальность и уникальность.

Во что упаковывать цветы (иллюстративное фото: Freepik)

Пленка

Наверное, это наиболее распространенный вариант упаковки. Защищая букет от воздействия погодных условий, этот плотный материал придает букету блеск.

Крафт-бумага

Крафт-бумага, которая кажется довольно простым материалом, на самом деле все чаще выбирается для упаковки цветов.

Ведь она придает букету минималистичный и эффектный, хотя и скромный вид, поэтому является отличным вариантом для букета на деловую встречу. Чтобы сделать букет более сдержанным, лучше использовать бечевку для закрепления бумаги.

Крафт-бумага делает букеты сдержанными и стильными (иллюстративное фото: Freepik)

Сетка

Крепкая сетка не только защищает букет от сильного ветра, но и обеспечивает циркуляцию воздуха и, благодаря причудливому переплетению, создает декоративный эффект.

Сетку также можно соединить с блестящими нитями из люрекса, чтобы создать четкие акценты.

Картон или калька

Картон и калька могут быть разнообразных цветов и узоров, что помогает точно подчеркнуть цветы в соответствии со смыслом букета.

Такие материалы создают пышный объем, помогая создавать оригинальные композиции.

Коробка

Разноцветная коробка для подарков может быть отличным оформлением для букета. Нередко цветы могут сочетаться со сладостями - шоколадными конфетами или макарунами.

Однако декорирование букета таким способом несколько отличается от предыдущих. В первую очередь необходимо выбрать стойкую коробку соответствующего размера, чтобы цветы не выпали из нее.

Цветы в коробке (иллюстративное фото: Freepik)

Стекло

Такая упаковка, кроме стойкости и защиты цветов от ветра, сразу становится декоративным элементом интерьера. Ведь стеклянную упаковку можно использовать как вазу.

Кроме больших бокалов для стеклянной упаковки букетов можно использовать круглые аквариумы и стеклянные сосуды в форме сердца.

Необычные материалы для обертки

Все большее количество материалов используется для оформления букетов. Некоторые придают практичность, а другие непременно понравится любителям экстравагантного.

Пакет

Упаковка цветов в пакет подобна упаковке в картонную коробку. Этот метод помогает легче перенести цветочную композицию без повреждения цветов.

Цветы в пакете становятся стильной цветочной композицией (иллюстративное фото: Freepik)

Ткань

Для упаковки цветочных композиций часто используют синтетическую ткань, фетр, хлопчатобумажную ткань и фоамиран. Последний, хотя и не ткань, на ощупь напоминает замшу и хорошо держит форму.

Газета

Газетная бумага может конкурировать с крафт-бумагой - и не только из-за экологичности. Такое оформление может превратить любую цветочную композицию в креативный букет. Впрочем, стоит убедиться, что получателю нравится подобные дизайны.