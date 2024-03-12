Не так как в фильмах. Ученые выяснили, какие изменения ждут Землю после извержения супервулкана

Что известно про извержение супервулкана из прошлого

Извержения супервулканов, характеризующиеся выбросом магмы в объеме более тысячи кубических километров, неизбежно приведут к блокировке части солнечного света, оказывая охлаждающее воздействие на климат. Однако, в истории Земли пока не было подобных извержений, представляющих прямую угрозу для жизни.

Анализ предыдущих суперизвержений показывает, что настолько разрушительных событий еще не было. Последнее суперизвержение этого масштаба отмечено более 22 тысяч лет назад на территории Новой Зеландии, а периодически такие явления были замечены в области Йеллоустона в Северной Америке.

Єллоустонський національний парк (фото: Unsplash)

Какие последствия будут от суперизвержения

Проанализировав прошлый опыт и учитывая текущее геофизическое состояние Земли, исследователи провели моделирование воздействия суперизвержения на современный мир.

Следует отметить, что основным фактором охлаждения атмосферы при вулканических событиях является не пепел, а диоксид серы, который конденсируется в виде жидких частиц сульфата.

Эти частицы, задерживаясь в стратосфере на высоте более 15 километров, способны оставаться там на протяжении многих лет и отражать солнечный свет, тем самым предотвращая нагрев Земли и вызывая глобальное вулканическое похолодание.

Однако даже при самых мощных извержениях этот процесс не способен значительно снизить температуру планеты. Модель исследования показала, что увеличение количества диоксида серы нелинейно влияет на отражательные свойства стратосферы. Когда частиц становится много, они объединяются и быстрее выпадают на поверхность, освобождая атмосферу от них.

Кроме того, эти частицы, помимо отражения солнечного излучения, блокируют часть теплового излучения от Земли, выступая в роли своеобразного одеяла. Таким образом, эти два эффекта взаимодействуют и в определенной степени компенсируют воздействие друг друга.

На примере извержения в 1991 году вулкана Пинатубо, хоть и далекого от статуса "супер", видно, что выброс около 15 миллионов тонн диоксида серы привел к снижению глобальной температуры на 0,3 градуса Цельсия.

Исходя из модели, суперизвержение в сотни раз сильнее может временно снизить температуру на 1,5 градуса, не учитывая влияния факторов глобального потепления, которые могут частично компенсировать этот эффект охлаждения.

Извержение Пинатубо в 1991 году (фото: Unsplash)

Вывод

Однако даже несмотря на описанные факты, суперизвержение представит серьезное испытание для человечества, экосистем и мировой экономики. Распространение его последствий затронет обширные территории в тысячи километров от эпицентра, принося с собой трагические потери и разрушения.

Выпавшие осадки в виде вулканического пепла и растворенной ядовитой серы могут продолжать падать на различные уголки планеты в течение длительного времени. При этом единственным обнадеживающим моментом является то, что суперизвержения вулканов на Земле происходят лишь раз в несколько десятков тысяч лет.