Как экономить на коммунальных услугах: все проверенные лайфхаки

Как экономить на электроэнергии

Правильно используйте бытовую технику. Постарайтесь без особой надобности не гонять бойлеры, стиральные машины, сушилки, кухонную электрическую технику. В современных бытовых приборах есть экономные режимы - например, быстрая стирка на 30 или 45 минут вместо 2 часов.

Позаботьтесь о своем жилье. Постарайтесь утеплить окна, убрать щели в летний период, чтобы зимой экономить на отопительных приборах. В летние месяцы продумайте варианты охлаждения помещений без использования кондиционера.

Проверьте свою проводку. Проверьте исправность розеток, выключателей и провода. Возможно, что-то нужно заменить.

Поменяйте лампы. Замените все лампы в доме на экономные и научитесь включать свет только тогда, когда он вам действительно нужен. Экономить на освещении помогают и "умные" лампы - которые включаются только тогда, когда кто-то в помещение заходит. Такие лампы с датчиками можно установить в коридорах, возле входных дверей, в кладовках.

Выключайте все из розеток. Конечно же, очень удобно, когда шнуры воткнуты в розетки постоянно. Но при этом идет небольшое потребление электроэнергии, даже от обычной телефонной зарядки.

И хотя они используют совсем немного ресурса, за несколько месяцев сумма может оказаться ощутимой. Выключайте также из розетки все, чем вы не пользуетесь постоянно - микроволновка, электроплиты, духовки, посудомоечные машины, чайник, кофейный аппарат, тостер.

На некоторые приборы можно установить автоматическое отключение. Это позволит экономить средства, без постоянного контроля.

Следите за потреблением. Вспомните, как мы старались экономить потребление электроэнергии прошлой осенью и зимой, чтобы снизить нагрузку на сеть. Стоит эти навыки применять и сейчас - такие привычки помогут вам сэкономить на счетах за электроэнергию.

Как экономить на оплате за газ

Если в вашем доме стоит только газовая плита, то расход будет небольшой. И максимум, что вы можете сделать - это следить за тем, чтобы газ не был включен дольше необходимого времени на нагрев чайника или приготовления супа.

Если же у вас есть котел, который зимой работает на отопление, а в остальное время - на подогрев воды, то есть и другие способы экономить.

Во-первых, постарайтесь не включать горячую воду без особой надобности. Вымыть руки летом, сполоснуть фрукты и овощи можно и холодной водой.

Во-вторых, сократите время на банные процедуры - например, мойтесь в душе не 20 минут, а 10.

В-третьих, поменяйте процедуру мытья посуды. Например, поставьте в мойку таз или заткните ее пробкой, сложите туда грязную посуду, налейте немного горячей воды, помойте с моющим средством. А потом сполосните едва теплой или даже холодной водой, чтобы не включать снова котел.

Кроме того, если вы по какой-то причине до сих пор не установили счетчик - сделайте это обязательно.

Как экономить на потреблении воды

Самый большой расход воды - при стирке и банных процедурах. И в целом, самый лучший способ экономить воду - научиться вовремя закручивать кран.

Например, когда вы утром умываетесь и чистите зубы, то закручивайте воду, чтобы она не текла просто так, пока вы орудуете зубной щеткой во рту или намыливаете лицо. Кстати, чтобы сполоснуть рот, можно просто набрать воду в стакан.

Старайтесь не стирать каждый день и не гонять машинку ради нескольких футболок или спортивной одежды. Проверьте спецификацию вашей машинки, сколько должно быть на минимальную и максимальную загрузку. Оптимально - стирать 1-2 раза в неделю на коротких режимах.

Пересмотрите режим использования посудомоечной машины. Загружайте ее только по максимуму и не гоняйте ради нескольких тарелок, которые вы можете быстро помыть руками.

Ванну замените на короткий душ, и чтобы правило вошло в привычку - поначалу ставьте себе таймер. И замените обычную насадки душа на более экономные.

Обязательно проверьте исправность вашей сантехники - нигде и ничего не должно капать, протекать. Протекающий бачок унитаза способен за год "съесть" более 50 тысяч литров воды.

Можно сознательно уменьшить напор воды, например, на кухне или над умывальником в ванной - там сильный напор обычно совсем не нужен.

Помните, что за 3 минуты в канализацию может уйти до 40 литров воды. Вне зависимости от того, воспользовались вы ею или нет.