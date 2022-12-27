Как быстро вывести ненавистные пигментные пятна: врачи раскрыли секрет

Пигментные пятна на лице и руках часто становятся причиной комплексов у женщин. Но от этой проблемы легко избавиться, если придерживаться всего двух советов от врачей.
Как вывести пигментные пятна из кожи и какими косметическими средствами следует пользоваться, чтобы те не вернулись, рассказали на медицинской странице в Instagram.
Проблема гиперпигментации - едва ли не самый частый эстетический недостаток, с которым приходится бороться. Пигментация возникает из-за нарушения работы меланоцитов, вследствие которого:
1) или слишком активно стимулируется выработка меланина в эпидермисе. Это такой пигмент, который придает окраске коже и волосам.
2) или меланин производится непрерывно, а не только в ответ на воздействие ультрафиолета.
Какие факторы это вызывают:
Врачи уверяют, что избавится от пигментных пятен можно за два шага. Первый - применяйте средства с активными веществами для коррекции выработки меланина. Второй - делайте пилинг с комплексом кислот для ускорения эпидермального обновления и/или выполнения таких процедур, как лазерная шлифовка, химический пилинг, дермабразия и т.д.
Какие активные ингредиенты используют для депигментации и какое их действие:
Ниацинамид - для сокращения выработки меланина, осветления и успокоения кожи.
АНА-кислоты (гликолева, хепес, мочевина) - для отшелушивания и осветления кожи, разглаживания текстуры кожи, равномерного тона.
Витамин С - для стимуляции обновления клеток кожи, придания ей сияния и как антиоксидант.
"Для эффективной работы с пигментацией используем комбинацию этих веществ в высоких концентрациях. Для этого стоит обратиться на консультацию к врачу-дерматологу и выбрать оптимальную для вас схему лечения. А качественные и доступные средства вы обязательно найдете среди аптечной дерматокосметики", - отмечают врачи.
Также следует добавить в ежедневный уход дерматокосметическую сыворотку против пигментных пятен и морщин. Обратите внимание на наличие результатов клинических исследований и состава.
Если есть склонность к пигментации, необходимо использовать солнцезащитные средства. И не только в теплое время года, а всегда. Особенно во время активной работы с пигментными пятнами.
Сейчас в доступе широкая линейка солнцезащитных средств, специально разработанных для чувствительной кожи, склонной к пигментации.
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