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Как долго можно хранить салаты в холодильнике, чтобы не отравиться

Салаты в холодильнике хранятся недолго (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Как долго можно хранить салаты, чтобы не отравиться - вопрос важный и ныне актуальный как никогда, ведь после Пасхальных праздников в холодильниках некоторых украинцев могут оставаться различные заправленные блюда.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как долго безопасно хранить салаты в холодильнике.

При подготовке материала были использованы следующие источники: NTA, Ukr.Media, "Інформатор".

Как долго "живут" салаты, заправленные сметаной или майонезом

В целом срок хранения того или иного салата зависит от его составляющих и заправки.

Если говорить о белых соусах, наименее "выносливыми" считаются заправки на основе натурального йогурта или сметаны. При комнатной температуре блюда с ними могут прокиснуть уже через час-два. В холодильнике же (при температуре около 2-4 градусов по Цельсию) они сохранят относительную свежесть в течение нескольких часов - до 4 часов максимум.

Салаты, заправленные майонезным соусом, хранятся дольше.

Блюда, заправленные домашним майонезом (сделанным собственноручно), могут оставаться съедобными в холодильнике в течение 4-8 часов. Салаты, заправленные магазинным майонезом, можно употреблять в течение 6-9 часов (в крайнем случае - до суток).

Так, по мнению диетолога Оксаны Вольской, заправленный салат оливье можно хранить в течение 4 часов, а шубу и крабовый салат - в течение 24 часов.

Сколько времени хранятся салаты, заправленные растительным маслом

Срок хранения салатов, заправленных растительным маслом (даже в сочетании с другими ингредиентами), несколько дольше.

Например, хранить салат Цезарь можно в течение двух суток. Однако поскольку в его составе есть сухарики и листья салата, лучше все же съедать его в течение первого дня (иначе он просто будет не вкусным - сухарики размякнут, а листья салата повянут и могут даже почернеть).

Если же в состав блюда входят более "упругие" ингредиенты (огурцы, лук, помидоры и т.п.), а заправлено оно чистым растительным маслом, хранить такой салат в холодильнике можно в течение 2-3 дней. Хотя вкусовые качества от этого никак не "выиграют", ведь каждый из ингредиентов "пустит сок" и буквально уничтожит ощущение свежести.

Эксперты советуют - если вы планируете хранить то или иное блюдо в течение длительного времени, лучше всего не смешивать все его компоненты сразу.

Нарезанные и разложенные по разным емкостям ингредиенты хранятся в холодильнике в течение 3-4 дней. А перемешать их и добавить необходимый соус можно непосредственно перед употреблением.

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