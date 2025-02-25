Как долго может храниться информация на USB-флешке: ответ вас удивит

Как хранятся данные на USB-флешке

USB-накопители или флешки хранят данные с помощью NAND-памяти в виде двоичных значений (нули и единицы) в ячейках памяти. Интересно, что эти значения представляют собой электроны, застрявшие в так называемых "плавающих затворах".

Однако эти электроны со временем могут "утекать". Это приводит к ухудшению данных, поскольку становится сложнее прочитать, соответствует ли состояние заряда единице или нулю.

Существует несколько факторов, которые могут повлиять на срок хранения данных на флешке: важную роль играет качество NAND-памяти, а также общая сборка устройства. Дешевые модели обычно имеют более короткий срок службы. Еще одним фактором является количество циклов записи, которое описывает, как часто можно записывать и удалять данные.

USB-накопители идеально подходят только для быстрого и простого хранения данных (фото: Kingston)

С увеличением количества циклов записи вероятность ухудшения данных растет. Экстремальные температуры, а также неблагоприятные условия хранения, такие как высокая влажность или пыль, могут также повредить срок службы данных на носителе.

Если флешка подвергается воздействию высоких температур в течение длительного времени, это может привести к более быстрому "утечке" электронов, что может повредить данные и обеспечить их потерю.

"Плавающий затвор" используется в качестве технологии флэш-памяти уже довольно давно (фото: IDG)

В целом, это не делает USB-флешку идеальным носителем для долгосрочного хранения важных данных - уж точно не как единственный метод. Невозможно избежать регулярных резервных копий на других носителях, например, внешних дисках.

Если вы действительно хотите делать резервные копии данных на долгий срок, следует даже рассмотреть использование архивных лент или оптических носителей.

И помните: никогда не храните важные данные в одном месте и на одном носителе. Флешки лучше всего подходят для быстрого переноса файлов или создания загрузочных носителей.