Как долго может храниться алкоголь? Вот ответ по всем напиткам

Водка

Если этот напиток без добавок и состоит из спирта и дистиллированной воды, то может храниться любой период времени. Однако, если в составе есть разнообразные вкусовые добавки, направленные на улучшение качества, то срок годности такого напитка указывается на этикетке. Преимущественно он составляет 1 год.

В большинстве случаев употреблять такой алкоголь можно и после этого времени, но тогда ухудшаются вкусовые качества. Если бутылка уже откупорена, при комнатной температуре с закрытой пробкой она может храниться примерно полгода.

Вино

Этот напиток нуждается в особых условиях для хранения, иначе вкус быстро окислится и восстановить качество невозможно. Срок годности вина зависит от вида и сорта. При соблюдении условий оно может ставить с годами только лучшее.

Оптимальный срок хранения откупоренных полусухих и полусладких вин при 10-14 градусах составляет не более 5 суток. Крепленые сладкие вина можно хранить до 18 дней. Дальше вино начнет окисляться.

Виски

При температуре 5 градусов виски может храниться несколько лет. При несоблюдении этих условий вкусовые качества напитка теряются уже через год. Если бутылка откупорена - несколько месяцев.

Коньяк

Коньяк может храниться практически без ограничения по времени при температуре 5-15 градусов. Если нарушить эти условия - вкус напитка испортится. После откупорки бутылки следует употребить напиток в течение 2-3 месяцев.

Шампанское

Не начатая бутылка при соблюдении всех условий может храниться 3 года. Однако эксперты советуют не покупать этот напиток, если его изготовили больше года назад, потому что часто магазины хранят такой товар в ненадлежащих условиях.

Откупоренное игристое вино сохраняет свои качества от одного до трех дней. Это при условии, что бутылка герметично закрыта пробкой и стоит в прохладном месте.