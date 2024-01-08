Как помочь бездомным животным в мороз: это может сделать каждый

Накормите теплой пищей

Вы можете вынести им теплую кашу или легкий суп. Другой вариант - купить сухой корм и развести его с горячей водой.

Да, зимой вода быстро остынет и застынет в мисочке, поэтому время от времени следует проверять ее, а в случае необходимости - заменять. Тогда вода не будет быстро замерзать, а у животного будет хоть какая-то возможность согреться.

Пускайте в подъезд и подвал

Сделайте так, чтобы животные могли свободно зайти в подъезд или подвал вашего дома, а впоследствии - выйти.

В основном в тепле животные ложатся спать, чтобы восстановить силы. Поэтому вряд ли они доставят много хлопот.

Если вы уже впустили животное, тогда обязательно позаботьтесь о чистоте пространства. Объясните всем соседям и предложите им присоединиться к помощи.

Как помочь бездомным животным в мороз (фото: instagram.com/uanimals.official)

Сделайте "домик"

Волонтеры и просто неравнодушные часто делают небольшие "домики" для кошек и собак. Это могут быть обычные коробки, обмотанные скотчем. Внутрь обязательно положите что-нибудь теплое.

Зоозащитники советуют ставить такие самодельные будки на деревянные поддоны, чтобы холод от земли не проникал внутрь.

Пример "домика", который можно изготовить для животных (фото: instagram.com/uanimals.official)

Проверяйте авто перед поездкой

Если двигатель еще теплый, там могут прятаться уличные кошки, которые хотят согреться. Поэтому перед тем как двигаться, проверьте пространство под колесами, капот или под самой машиной.

Это важно для того, чтобы не навредить животному или даже не убить его.