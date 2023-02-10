Как с помощью рисунка определить эмоциональное состояние ребенка: лайфхак от психоаналитика
Иногда дети замыкаются в себе и не делятся своими переживаниями с родителями. Такие состояния опасны для малышей, ведь со временем только углубляется эмоциональная нагрузка.
Если взрослые замечают изменения в поведении ребенка, следует провести домашний тест, чтобы оценить, как сын или дочь взаимодействует с окружением.
О том, как это можно сделать с помощью рисунка, рассказала психоаналитик Наталья Волоховая на странице в Instagram.
Быстрый текст для определения эмоционального состояния ребенка
"Чтобы оценить взаимодействие ребенка с окружающими, его отношения и видение мира, следует попросить нарисовать "барашка в бутылке". После того, как ребенок нарисует, следует задать вопросы и по ответам оценить состояние ребенка", - объясняет эксперт.
Какие вопросы нужно задавать:
1. Как баранец там оказался?
2. Как ему там в бутылке?
3. Каким он видит окружающий мир из бутылки?
4. О чем он мечтает? И так далее...
В конце можно попросить ребенка рассказать историю о пути выхода барашка из банки.
"Баранчик - это символ самого ребенка. Пушистый, яркий, добрый барашек - положительное восприятие ребенка себя в семье (и наоборот). Хорошо прорисованные рожки и ножки - упрямство, возможно сопротивление родителям. Рога и копыта - отделение от родительской семьи", - объясняет Волоховая.
По ее словам, в этом тесте бутылка - это символ семьи. Мягкие, плавные, округлые формы бутылки означают близость к маме, потребность в ее внимании и заботе, оценке.
Более резкие, неуклюжие формы бутылки дают понять, что преобладает отцовское начало, отцовские черты характера.
"Расположение барашка в бутылке также имеет значение. Если он твердо стоит на ногах на дне бутылки - автор работы чувствует стабильность, устойчивость. Направленность барашка к шейке бутылки - желание выйти из бутылки и отделиться от родительской семьи", - говорит психоаналитик.
Также Волоховая добавляет, что если бутылка отбита или разбита - это свидетельствует о наличии психологических травм, пережитых ребенком в родительской семье.
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