Как ухаживать за вещами из кружева, чтобы они всегда выглядели идеально

Кружево - это очень хрупкий материал, требующий особого внимания и ухода.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".
Вещи из кружева - это обычно женские, элегантные элементы гардероба, подчеркивающие женский магнетизм. Но несмотря на их незаурядные преимущества, кружево, как материал, достаточно требователен в уходе, особенно если речь идет о натуральной материи.
Как ухаживать за кружевом (фото: Freepik)
Нежный режим. Для стирки вещи из кружева в стиральной машине не забывайте положить ее в специальный мешочек и выбрать деликатный режим с самой низкой температурой.
Кружево может быть очень чувствительной к агрессивным средствам, таким как отбеливатели и отбеливатели. Избегайте их во время стирки, поскольку они могут повредить нежные волокна кружева и изменить цвет.
Вещи из кружева рекомендуются хранить в чехлах или горелках. Если принимаете решение повесить вещь на плечики, будьте уверены, что они не повредят форму вещи. Ибо вернуть форму этим вещам очень сложно.
Уход за вещами из кружева может показаться сложной задачей, но с правильным подходом это становится легким и приятным процессом, главное уделять немного внимания и ваши вещи будут вместе с вами долгие годы.
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