Как ухаживать за вещами из кружева, чтобы они всегда выглядели идеально

Как ухаживать за кружевом

Вещи из кружева - это обычно женские, элегантные элементы гардероба, подчеркивающие женский магнетизм. Но несмотря на их незаурядные преимущества, кружево, как материал, достаточно требователен в уходе, особенно если речь идет о натуральной материи.

Советы, которые пригодятся вам в уходе за вещами из кружева:

лучший способ стирать вещи из кружева - это ручная стирка

используйте прохладную воду и мягкое моющее средство во избежание повреждения материала

вещи остаются более мягкими, если стирать кружево детским порошком

После стирки тщательно промойте вещи из кружева, чтобы устранить остатки моющего средства

просушите их на плоской поверхности, избегая прямого солнечного света, чтобы предотвратить выгорание и повреждение.

Как ухаживать за кружевом (фото: Freepik)

Как стирать вещи из кружева

Нежный режим. Для стирки вещи из кружева в стиральной машине не забывайте положить ее в специальный мешочек и выбрать деликатный режим с самой низкой температурой.

Кружево может быть очень чувствительной к агрессивным средствам, таким как отбеливатели и отбеливатели. Избегайте их во время стирки, поскольку они могут повредить нежные волокна кружева и изменить цвет.

Вещи из кружева рекомендуются хранить в чехлах или горелках. Если принимаете решение повесить вещь на плечики, будьте уверены, что они не повредят форму вещи. Ибо вернуть форму этим вещам очень сложно.

Уход за вещами из кружева может показаться сложной задачей, но с правильным подходом это становится легким и приятным процессом, главное уделять немного внимания и ваши вещи будут вместе с вами долгие годы.