Как ухаживать за кольцом, чтобы оно было чистым и блестящим на протяжении многих лет

Обычно люди стараются сделать все возможное, чтобы кольцо долгий период выглядело таким же. Чтобы сохранить его блестящим в течение многих лет, следует придерживаться нескольких советов.

Как ухаживать

Не чистьте самостоятельно

Важно помнить, что разные металлы и камни нуждаются в разных типах очистных растворов. Поэтому нельзя чистить кольцо случайным раствором дома.

Лучше отнести свое драгоценное кольцо к профессионалам, которые смогут очистить его с помощью надлежащего ухода.

Бытовая химия

Когда вы подвергаете кольцо воздействию вредных химических веществ, например, бытовых моющих растворов, оно может потерять свой блеск. Потому его лучше снимать.

Также рекомендуется снимать кольцо, когда наносите лосьон и солнцезащитный крем, ведь это также может повредить его.

Снимайте во время выполнения физической работы

Снимайте кольцо во время работы в саду, тренировки, перемещения мебели или даже мытья посуды. Суть состоит в том, чтобы кольцо не изнашивать.

Можно попытаться накинуть кольцо на цепочку как медальон, если хотите держать его рядом.

Не прикасайтесь к камню

Если вы хотите снять или надеть кольцо, то держите его с обеих сторон, а не хватайте за центральный камень. Все потому, что бриллианты обладают свойством притягивать много пыли, грязи и жира. Таким образом вы можете его запачкать и кольцо больше не будет сиять.

Кольцевая посуда

Держите тарелки с кольцами в местах дома, где вы, скорее всего, сняли бы кольцо для практического занятия или просто для того, чтобы сохранить его в безопасности. Поставьте одну тарелку у кровати и одну на кухне.