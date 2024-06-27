Как ребенку не забыть за лето изученного в школе материала

По ее словам, когда родители планируют, чем будет заниматься на каникулах их ребенок, задачу "как не забыть за лето изученного материала" ставить нельзя.

"Каникулы созданы специально для того, чтобы школьники отдохнули от занятий! Не беспокойтесь, за лето школьники своих знаний не теряют", - говорит эксперт.

Чтобы дети вспомнили материал, освоенный в предыдущий учебный год, в начале нового в школе всегда отводят несколько недель для актуализации (т.е. повторения) определенных знаний.

Кроме того, учитель организует это повторение системно, логически и последовательно, чего не смогут совершить родители даже за целое лето.

Поэтому задачей родителей во время летних каникул является всестороннее гармоничное развитие малышей.

"Если взрослые эффективно организуют познание ребенком окружающего мира, его полноценный отдых и оздоровление, то за первые две недели нового учебного года он очень быстро и на достаточном уровне восстановит в памяти учебный материал, освоенный в предыдущих классах", - отметила Цимбалару.

Также педагог сказала, что должны делать родители на каникулах, чтобы ребенок не терял приобретенных в школе знаний и умений.

Во-первых, говорит эксперт, об этом нужно начинать заботиться еще в течение учебного года. В частности, заботиться о развитии памяти: слуховой, зрительной, тактильной. Важно развитие долгосрочной памяти. Для этого в интернете много интересных задач, игр.

Во-вторых, родители могут организовывать интеллектуальные игры с вопросами ответами по содержанию программного материала за определенный класс.

"Накопленные за игру или серию игр баллы можно использовать для реализации определенных желаний участников игры. Например, 100 баллов - поход в кино, 80 баллов - пикник на природе и тому подобное", - добавляет Анжелика.