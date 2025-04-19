Как дата вашего рождения может влиять на ваше здоровье: потрясающее исследование

Знали ли вы, что месяц вашего рождения может влиять на интеллект, здоровье и даже продолжительность жизни? Новые научные исследования доказывают: сезон зачатия способен формировать ваши шансы на успех еще до появления на свет.

Что выявило исследование о дате рождения и здоровье?

Одно из самых интересных исследований провели в Токийском университете. Его результаты показали, что дети, зачатые в зимние месяцы (то есть рожденные осенью), имеют более активный бурый жир - особую форму жировой ткани, которая помогает сжигать калории и регулирует температуру тела. Такой метаболический "подарок" от природы означает более низкую вероятность ожирения во взрослом возрасте. Напротив, рожденные летом часто имеют более низкий уровень этого жира, что может повлиять на их способность к контролю веса.

Кроме этого, исследователи из Великобритании обнаружили, что дети, родившиеся в сентябре, обычно имеют лучшие академические результаты. Причина - в системе образования: во многих странах дети, рожденные ближе к началу учебного года, являются старшими среди сверстников, а значит имеют более развитое когнитивное и физическое преимущество. Это часто дает им фору на ранних этапах обучения и спорта, которая сохраняется на годы.

Кто страдает от аллергий?

Однако не все так радужно. Рожденные весной чаще страдают от сезонных аллергий, а дети, зачатые в холодные месяцы, имеют повышенный риск аутизма. Это может быть связано с меньшим уровнем солнечного света во время беременности матери, снижением витамина D и влиянием сезонных вирусов. Например, зимняя инфекция у матери в первом триместре может повлиять на мозговое развитие ребенка.

Исследования также указывают на то, что сезон рождения может влиять даже на продолжительность жизни и риск развития таких болезней, как диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Например, одно исследование из Венгрии показало, что женщины, рожденные осенью, имеют статистически более долгую жизнь.

Впрочем, ученые отмечают: сезон рождения - лишь один из многочисленных факторов, формирующих человека. Он не определяет судьбу, но может создать определенные стартовые условия. И то, как мы развиваемся в дальнейшем - результат нашего образа жизни, питания, образования, окружающей среды и личного выбора.

Такие знания могут стать полезными не только для ученых, но и для будущих родителей, планирования беременности и поддержки детей на разных этапах развития.