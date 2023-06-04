6 советов от уролога, которые помогут "вернуть" тестостерон и мужскую силу

Тестостерон является основным мужским гормоном. Именно он отвечает за ряд важных функций в организме. При его снижении у мужчин ухудшается сексуальное влечение.

Как восстановить уровень тестостерона в условиях постоянного стресса, рассказал уролог Бенедикт Гаврилишин на своей странице в Instagram.

А именно:

Врач уверяет, что волшебной таблетки для восстановления тестостерона не существует. Поэтому советует придерживаться следующих рекомендаций.

Уровень тестостерона определяют с помощью анализов. У каждой возрастной категории своя норма:

На снижение тестостерона указывает частая утомляемость, перепады настроения, отсутствие оргазмов, уменьшение объема спермы и размера яичек.

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