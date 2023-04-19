Как четко понять, что с этим мужчиной вы счастливы не будете: самые важные признаки

Как распознать токсичного мужчину

Известный психолог и автор многих книг Шахида Араби выделяет 7 пунктов, которые быстро помогают определить токсичного мужчину и манипулятора.

Он отрицает ваше восприятие реальности и преуменьшает влияние своих насильственных или токсичных действий.

Он полностью игнорирует вас, когда вы пытаетесь с ним поговорить.

Он резко отстраняется во время конфликтов и наказывает молчанием, даже если в отношениях все хорошо.

Он обманывает - по-крупному и в мелочах.

Он не проявляет эмпатию, либо использует ее в своих целях. Например, не испытывает раскаяния в своих действиях. А если и раскаивается, то, чтобы вызвать у вас сочувствие и помириться после ссоры.

Он принижает вашу самооценку путем обесценивания и вербального насилия. Например, в виде двусмысленных комплиментов, явных оскорблений, ехидных комментариев "в шутку".

Он воспринимает вас как вещь и пытается контролировать все стороны вашей жизни.

Психологи рекомендуют присмотреться, как ведет себя мужчина в стрессовой или конфликтной ситуации - именно тогда большинство людей проявляют свое истинное лицо.

Можно также понаблюдать за человеком со стороны - как он ведет себя с другими людьми, как реагирует, что говорит. При этом важно, чтобы он не знал о вашем наблюдении.

Вам с таким мужчиной точно не по дороге

1. Мужчина не выполняет свои обещания, откладывает или говорит, что ничего не обещал. Например, мужчина вручил подарок и настойчиво выясняет, почему женщина им не пользуется. Это форма манипуляции, которая направлена на проверку личных границ для их разрушения в будущем - так поступают абьюзеры.

2. Мужчина утверждают, что его не так поняли, он не то имел в виду и тому подобное. Такая манипуляция направлена на то, чтобы заставить человека усомниться в адекватности собственного восприятия реальности. За таким поведением обычно следует жесткое доминирование.

3. Мужчина ставит условия. Например: "Если ты это сделаешь, то я…". Цель такой манипуляции - нарушение личных границ, подавление.

4. Мужчина ссылается на чужое мнение в ответ на собственный взгляд женщины, который отличается. Он хочет показать, что в мире больше людей, которые думают по-другому, а значит, женщина неправа. Это также используется для подавления.

5. Мужчина дает уклончивые ответы на прямые вопросы. Это делается для того, чтобы женщину обмануть и заставить ее принять собственное решение, которое ее устроит. А в будущем это будет использоваться против нее.

Что же делать?

Разорвать отношения с токсичным мужчиной-манипулятором бывает непросто. Большинство жертв уверены, что это временное явление и все изменится. Есть надежда, что помогут откровенные разговоры и попытка найти общий язык. Но практически всегда - это иллюзия, такие люди не меняются.

Мужчины-манипуляторы склонны удерживать свою жертву и играть на слабостях до последнего. Более того, любовь активизирует участки мозга, которые связаны с зависимостью и тягой. И перепады от разочарования до подъемов, только усиливают чувства.

"Когда мы влюбляемся, у нас снижается уровень серотонина и повышается уровень кортизола - гормона стресса, который активизирует реакции в критических ситуациях и позволяет нам быть в полной боевой готовности перед возможной опасностью. А сочетание гормонов дает сильную увлеченность, одержимость объектом любви, даже если это причиняет вред", - объясняет исследователь человеческого поведения Хелен Фишер.

Если женщина заметила признаки токсичного поведения у своего избранника, то она должна четко понять - его нельзя изменить. И единственный выход - как можно быстрее и спокойнее уйти из таких отношений.

При этом разорвать отношения будет проще, чем эмоциональную связь. Желательно почувствовать и принять боль, которую нам причиняют. Мозг при этом будет избегать встреч с обидчиком, но начнет стирать воспоминания, чтобы защитить.

Представьте в красках, как вы ежедневно из-за такого человека теряет счастье, покой, радость от жизни, здоровую психику и здоровье в целом. Вас будут уничтожать, обижать, обесценивать и причинять боль. Такой метод позволит принять потерю перед лицом еще более мощных и страшных потерь в будущем.