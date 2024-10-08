Как чистить кожаные вещи: вот, как избавиться от грязи без царапин

Осенью кожаные вещи используются чаще, что не может обойтись без загрязнений. Но чистить одежду из кожи, как и обувь и аксессуары, нужно осторожно - иначе можно получить испорченную вещь.
РБК-Украина (проект Styler) собрали советы о том, как почистить кожаные вещи.
Тщательная очистка кожаных изделий подразумевает использование мягкого моющего средства или седельного мыла. Процедура очищения вещей из кожи достаточно стандартна:
Чтобы сохранить идеальный вид кожаных вещей, помните об обязательных шагах по уходу. Тогда материал будет сохранять свои свойства.
Обрабатывайте пятна как можно быстрее
Можно использовать воду комнатной температуры, растворив небольшое количество мыла. Только не трите с силой загрязненное место - просто промокните пятно.
Чтобы удалить краску из кожи, советуют легонько потереть пятно ватным шариком, смоченным несколькими каплями медицинского спирта.
Однако в некоторых случаях спирт может повредить поверхность, поэтому его не следует использовать на изделиях тонкой кожи. Кроме этого, даже на одежде из грубой кожи этот метод следует предварительно проверять на незаметном участке.
Чтобы удалить жир или масло с кожи, нанесите тальк или кукурузный крахмал на загрязненный участок и оставьте на ночь, а на следующий день протрите образовавшуюся пыль.
Регулярно увлажняйте кожу
Узнайте, какой у вас тип материала, и используйте специальное средство, чтобы смягчить кожу и сгладить царапины. Наносить средство нужно мягкой тряпкой.
Не используйте много воды
Хотя воду можно использовать для чистки кожи, ее следует использовать очень экономно, поскольку избыточное количество жидкости может привести к появлению пятен. Обязательно используйте только влажные тряпки для чистки.
Никогда не стирайте кожаные вещи в стиральной машинке
Кожа - крепкий, но одновременно деликатный материал, который, кроме переувлажнения, нельзя деформировать и нагревать.
Кожаные вещи нельзя стирать (фото: Freepik)
Чтобы избежать повреждений со временем, нужно уделять особое внимание старым кожаным изделиям. Начните с удаления пыли, затем аккуратно протрите поверхность кожаного изделия мягкой тканью с раствором мыла и воды.
Избегайте чрезмерной влажности и дайте коже полностью высохнуть перед использованием.
Некоторые повреждения и пятна лучше оставить по уходу профессиональным рукам. Эксперт из кожи может восстановить цвета и текстуру путем нагрева с помощью специальных инструментов, предназначенных для ремонта материала.
Тип кожи, из которого сделаны вещи, будут влиять на то, как будет выглядеть вещь через длительный период. Но выбор материалов для очищения в целом одинаков для любого типа кожи.
Что можно использовать для чистки кожи
Используйте только такие предметы для чистки кожи, если производитель одежды или аксессуаров не советует другое:
Чтобы почистить кожаные изделия, используют мягкую тряпку (фото: GettyImages)
Чем нельзя чистить кожу
Поскольку кожа является таким деликатным материалом, многие бытовые моющие средства могут нанести вред этому материалу. Во время чистки кожи избегайте следующего:
Недавно мы рассказывали о том, как стирать вещи на флисе, чтобы не образовались колтуны.
Читайте также, как стирать тюль, чтобы не порвать ткань.
При написании материала использовались следующие источники: Clean Bees, Buyleatheronline, Country Living, Martha Stewart.