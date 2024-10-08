Как чистить кожаные вещи: вот, как избавиться от грязи без царапин

Как чистить кожаные вещи

Тщательная очистка кожаных изделий подразумевает использование мягкого моющего средства или седельного мыла. Процедура очищения вещей из кожи достаточно стандартна:

приготовьте раствор из мыльной воды, стараясь не делать его слишком концентрированным;

мягкой губкой нанесите раствор круговыми движениями;

протрите вещь из кожи смоченной в дистиллированной воде губкой;

подождите, пока кожаное изделие высохнет;

нанесите специальный увлажняющий бальзам для кожи, чтобы восстановить начальную эластичность.

Чтобы сохранить идеальный вид кожаных вещей, помните об обязательных шагах по уходу. Тогда материал будет сохранять свои свойства.

Обрабатывайте пятна как можно быстрее

Можно использовать воду комнатной температуры, растворив небольшое количество мыла. Только не трите с силой загрязненное место - просто промокните пятно.

Чтобы удалить краску из кожи, советуют легонько потереть пятно ватным шариком, смоченным несколькими каплями медицинского спирта.

Однако в некоторых случаях спирт может повредить поверхность, поэтому его не следует использовать на изделиях тонкой кожи. Кроме этого, даже на одежде из грубой кожи этот метод следует предварительно проверять на незаметном участке.

Чтобы удалить жир или масло с кожи, нанесите тальк или кукурузный крахмал на загрязненный участок и оставьте на ночь, а на следующий день протрите образовавшуюся пыль.

Регулярно увлажняйте кожу

Узнайте, какой у вас тип материала, и используйте специальное средство, чтобы смягчить кожу и сгладить царапины. Наносить средство нужно мягкой тряпкой.

Не используйте много воды

Хотя воду можно использовать для чистки кожи, ее следует использовать очень экономно, поскольку избыточное количество жидкости может привести к появлению пятен. Обязательно используйте только влажные тряпки для чистки.

Никогда не стирайте кожаные вещи в стиральной машинке

Кожа - крепкий, но одновременно деликатный материал, который, кроме переувлажнения, нельзя деформировать и нагревать.

Кожаные вещи нельзя стирать (фото: Freepik)

Чтобы избежать повреждений со временем, нужно уделять особое внимание старым кожаным изделиям. Начните с удаления пыли, затем аккуратно протрите поверхность кожаного изделия мягкой тканью с раствором мыла и воды.

Избегайте чрезмерной влажности и дайте коже полностью высохнуть перед использованием.

Некоторые повреждения и пятна лучше оставить по уходу профессиональным рукам. Эксперт из кожи может восстановить цвета и текстуру путем нагрева с помощью специальных инструментов, предназначенных для ремонта материала.

Чем чистить кожаные вещи

Тип кожи, из которого сделаны вещи, будут влиять на то, как будет выглядеть вещь через длительный период. Но выбор материалов для очищения в целом одинаков для любого типа кожи.

Что можно использовать для чистки кожи

Используйте только такие предметы для чистки кожи, если производитель одежды или аксессуаров не советует другое:

Сухая мягкая тряпка. Это поможет при регулярной очистке кожаного изделия не повредить материал.

Это поможет при регулярной очистке кожаного изделия не повредить материал. Мягкое мыло. Лучше всего использовать седельное мыло - оно лучше очищает кожу. Но его также можно заменить мягким мылом для рук без аромата или средством для мытья посуды.

Лучше всего использовать седельное мыло - оно лучше очищает кожу. Но его также можно заменить мягким мылом для рук без аромата или средством для мытья посуды. Вода. Вода, особенно дистиллированная, не оставляет пятен на кожаных вещах и не разъедает поверхность. Однако для очищения одежды из кожи и других аксессуаров воды нужно лишь немного.

Вода, особенно дистиллированная, не оставляет пятен на кожаных вещах и не разъедает поверхность. Однако для очищения одежды из кожи и других аксессуаров воды нужно лишь немного. Кремы и увлажнители кожи. Если за кожей не ухаживать должным образом, со временем она сохнет и трескается. Специализированные масла служат защитным барьером, а также помогают избавиться от грязи или пятен на материале.

Чтобы почистить кожаные изделия, используют мягкую тряпку (фото: GettyImages)

Чем нельзя чистить кожу

Поскольку кожа является таким деликатным материалом, многие бытовые моющие средства могут нанести вред этому материалу. Во время чистки кожи избегайте следующего: