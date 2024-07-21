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Как часто менять бритву и что произойдет с кожей, если долго этого не делать

Как часто менять бритву (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ключ к безопасному и тщательному бритью заключается в остром лезвии. Старая бритва усложняет процесс и потенциально создает риск порезов и даже инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong.

Как часто менять бритву

Дерматолог Лорен Плох рассказала, что бритье не очень свежей бритвой может навредить здоровью кожи.

Как часто менять бритвы, зависит от того, как часто вы бреетесь, и от участка тела которую бреете.

Общее правило заключается в том, чтобы заменять лезвия после 5-10 бритьей, или чаще, если вы бреете большие части тела ежедневно.

Последствия бритья старой бритвой

Раздражение

Если вы чувствуете зудящую красную сыпь после бритья, то стоит вспомнить, когда в последний раз вы меняли бритву.

Раздражение кожи часто возникает после бритья тупым лезвием.

Если лезвие затупляется, то они не забирают волосы равномерно по всей длине. Это приводит к неравномерному бритью, которое может привести к сильному раздражению.

Врастание волос

Вросшие волосы часто являются результатом бритья старым лезвием.

Затупленное лезвие не удалит волосы равномерно и может раздражить кожу, увеличивая шансы на появление маленьких неровностей.

Кроме того, люди, как правило, делают больше проходов тупой бритвой, чем острой, что ухудшает это состояние.

Порезы

У вас есть больший риск порезаться затупленным лезвием, чем острым.

Все потому, что тупая бритва тянет кожу, а не плавно скользит по ней, чтобы избавиться от волос.

Старое лезвие также может испытать сколы, которые необязательно видны невооруженным глазом.

Инфекция

Поскольку бритвы оставляют в теплых и влажных средах, таких как ванные комнаты, они являются идеальной средой для грибков и бактерий. И чем дольше вы их держите, тем больше жутких бактерий будет накапливаться на лезвии.

К тому же, категорически нельзя делиться бритвой с кем-то другим. Бритвы могут переносить бактерии из кожи одного человека на другого, и эти бактерии могут вызвать проблемы, если они попадут в порез.

Чтобы минимизировать рост микробов, не делитесь своей бритвой ни с кем и храните ее в прохладном сухом месте.

Как почистить бритву

Не трите лезвие о губку или полотенце, это может привести к его затуплению. Вместо этого осторожно встряхните, чтобы удалить лишнюю воду, и дайте бритве высохнуть на воздухе после каждого использования.

Спирт может помочь обеззаразить лезвие, но протирание может его повредить.

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