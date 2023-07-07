Как часто нужно менять постель летом, чтобы лучше спать в жару

Не пренебрегайте этим промежутком времени

Очевидно, что летом постельное белье быстрее загрязняется, потому и следует его чаще менять. Если зимой мы делаем это примерно раз в две недели, то летом нужно застилать новую постель хотя бы дважды в неделю.

Обратите внимание, что не обязательно менять комплект полностью. Вы можете поменять только наволочки и простыни, например. Таким образом, ваше тело всегда будет контактировать с чистым и свежим постельным бельем.

Кроме того, для комфортного сна летом важно выбирать хорошую ткань. Идеально подойдет хлопок, пропускающий воздух.

Как часто покупать постельное белье

Равно как и стирать постельное белье нужно время от времени обновлять, ведь оно изнашивается, местами рвется и т. д. Делать это можно каждые два-три года.

Для удобства можно приобрести сразу два комплекта, чтобы чередовать их при смене постели.

Вот, кстати, несколько советов, которые помогут вам выбрать качественное постельное белье: