Как часто нужно ходить к косметологу в 20 и 40 лет, чтобы сохранить молодость: ответ экспертов

В каком возрасте ходить к косметологу

По словам косметолога Дарьи Тищенко, частота посещения косметолога зависит прежде всего от возраста и состояния кожи.

В возрасте 20-30 лет кожа обычно упругая и быстро восстанавливается. Рекомендуется посещать косметолога раз в 4-6 недель для поддержания хорошего состояния и профилактики старения.

Тогда как после 30-40 лет процесс обновления клеток замедляется, поэтому уход должен быть более интенсивным и направленным на стимуляцию выработки коллагена и эластина. Оптимальная частота визитов - каждые 4 недели.

Важно, при наличии кожных заболеваний график посещений будет индивидуальным, в зависимости от проблемы и программы лечения.

Частота процедур

Также эксперт назвала популярные процедуры и как часто их нужно выполнять:

пилинги и уходы - раз в 4-6 недель для поддержания чистоты пор и предотвращения высыпаний

аппаратные процедуры ухода за кожей - раз в 4 недели, чтобы кожа сияла, а поры оставались чистыми

ботулинотерапия - раз в 3-6 месяцев для коррекции мимических морщин

плазмотерапия - делать раз в 3-4 недели курсом из 5-8 процедур

Когда впервые можно колоть ботокс

Ботокс является одним из средств омоложения лица для борьбы с морщинами и старением. Однако после 25 лет некоторые женщины начинают замечать признаки старения.

Это особенно касается тех случаев, когда они курят, часто находятся на солнце, имеют светлую кожу, очень выразительное лицо и часто хмурятся, или если они генетически предрасположены к появлению морщин.