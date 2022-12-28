Как часто нужно стирать зимние вещи: пуховики, шарфы, шапки и перчатки

Почему нужно стирать зимние вещи

Куртки, шапки и шарфы точно так же, как и другая одежда, накапливают на своей поверхности бактерии, микробы и вирусы. И если бактерии погибают в среднем через неделю, то пылевые клещи могут в такой одежде поселиться надолго. Еще на куртках может поселиться стафилококк, сальмонелла, и пыльца, которая вызывает аллергические реакции.

С одежды все это может попасть в желудок или на слизистые, а значит - есть риск заразиться чем-то неприятным. И вернувшись в холодное время с улицы, необходимо мыть руки теплой водой и не касаться ими своего лица.

Как часто нужно стирать зимние вещи

Шапки. Если вы носите шапку ежедневно, то оптимально стирать ее 2-3 раза в месяц.

Шарфы. Мы их наматываем на шею, носим поверх курток и дышим в них, когда на улице холодно. Поэтому шарфы нужно стирать 1-2 раза в месяц.

Пуховики. Считается, что пуховики и куртки нужно стирать от 3 до 5 раз в сезон. Минимально - два раза.

Перчатки. Этот предмет зимней одежды является самым большим переносчиком инфекций, поэтому стоит их стирать как минимум - раз в неделю, если вы носите их ежедневно. Желательно на сезон иметь 2-3 пары, чтобы не ждать, пока они высохнут. Если вы носите кожаные перчатки, то их постирать нельзя, но можно почистить внутри и снаружи.

Как стирать верхнюю одежду

Практически любую зимнюю одежду нужно стирать очень аккуратно и соблюдать все рекомендации производителя. Неправильная стирка может привести к ухудшению качества одежды и свойств при низких температурах.

Обратите внимание, что не все вещи можно постирать в машинке или использовать функцию отжима. Все меховые части желательно перед стиркой снимать.

Для уничтожения всех микробов рекомендуется стирать зимние вещи при высокой температуре. Но не превышайте ту, которая указана на этикетке. Если вещи нельзя постирать в машинке при высокой температуре - ее нужно отдать в химчистку.

Если же возможности постирать быстро у вас нет или ваша верхняя одежда из натуральной кожи - сделайте очистку с помощью мягкой тряпочки и мыла. Протрите манжеты, воротник сначала влажной тряпочкой с мылом. Потом вытирайте мягкой сухой тканью.