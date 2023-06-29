Как часто нужно мыть голову: ответ эксперта вас удивит

Уход за волосами - важная бьюти процедура для каждого человека. Важно знать, как часто мыть голову, чтобы не навредить волосам и коже.

О том, как часто нужно мыть голову, рассказал ассистент дерматолога Мемориального онкологического центра Энтони Росси американскому изданию CNN.

Как часто нужно мыть голову

На самом деле нет однозначного ответа на вопрос, как часто вы должны мыть голову.

"Некоторые люди просто думают, что им нужно мыть голову каждый день, иначе у них будут очень жирные волосы", - говорит Энтони Росси.

Однако эксперт отмечает, что это не совсем так.

"Если люди попытаются не делать это каждый день, то увидят, что на самом деле у них не такая жирная кожа головы или волос", - подчеркивает ассистент.

Насколько часто нужно мыть волосы, зависит от многих факторов: типа волос, степени жирности кожи головы и образа жизни.

"Это личное дело каждого", - говорит Росси. Слишком частое мытье может высушить и сделать волосы тусклыми, а накопление жира из-за недостаточного мытья также может привести к неприятному запаху и шелушению.

Энтони советует своим пациентам мыть голову один или два раза в неделю. Однако если вы применяли химические процедуры, которые могут сделать ваши волосы сухими, например осветливание, химическую завивку, вы можете мыть их реже одного раза в неделю, чтобы избежать ломкости или секущихся кончиков.

Если ваша кожа головы очень жирная, возможно, вам придется мыть ее ежедневно. Ваш возраст может сыграть свою роль.

"Во время полового созревания у нас всплеск гормонов, поэтому сальные железы могут больше производить жира. Это причина, почему у людей бывают подростковые прыщи", - говорит эксперт.

У детей во время полового созревания кожа головы может быть более жирной, поэтому следует чаще очищать голову.

Как ухаживать за волосами в промежутках между мытьем головы

Уход за волосами и кожей головы происходит не только под душем. В промежутках между мойкой можно делать определенные действия, чтобы поддерживать его чистоту и внешний вид и защитить его от повреждений.

"Массаж кожи головы действительно поможет избавиться от грязи. Поэтому вам необязательно мыть его шампунем, но поддерживать кожу в чистоте надо", - добавляет Росси.

Вы также можете использовать такие вещи, как несмываемый кондиционер или масло для кожи головы, которые помогают питать и увлажнять кожу головы.

"Если вы регулярно потеете во время тренировок, вам не нужно каждый раз мыть волосы шампунем, если ваши волосы или кожа головы не начинают пахнуть. Вы можете промыть их водой", - отмечает ассистент.

Или, например вы плаваете в бассейне с водой, хлор может сделать ваши волосы сухими и ломкими. Защитите свои волосы, предварительно надев шапочку для плавания.

"Если у вас постоянные проблемы с кожей головы или волосами, как перхоть, выпадение или ломкость волос, вам стоит обратиться к дерматологу", - резюмирует Энтони.