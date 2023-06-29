Як часто потрібно мити голову: відповідь експерта вас здивує

Догляд за волоссям - важлива б'юті процедура для кожної людини. Важливо знати, як часто можна мити голову, щоб не нашкодити волоссю та шкірі.

Про те, як часто потрібно мити голову, розповів асистент дерматолога Меморіального онкологічного центру Ентоні Россі американському виданню CNN.

Як часто потрібно мити голову

Насправді немає однозначної відповіді на запитання, як часто ви повинні мити голову.

"Деякі люди просто думають, що їм потрібно мити голову щодня, інакше у них буде дуже жирне волосся", - каже Ентоні Россі.

Однак експерт зазначає, що це не зовсім так.

"Якщо люди спробують не робити це щодня, то побачать, що насправді у них не така жирна шкіра голови чи волосся", - підкреслює асистент.

Наскільки часто потрібно мити волосся, залежить від багатьох факторів: типом волосся, ступенем жирності шкіри голови та способом життя.

"Це особиста справа кожного", - каже Россі. Занадто часте миття може висушити та зробити волосся тьмяним, а накопичення жиру через недостатнє миття також може призвести до неприємного запаху й лущення.

Ентоні радить своїм пацієнтам, мити голову один або два рази на тиждень. Однак якщо ви застосовували хімічні процедури, які можуть зробити ваше волосся сухим, наприклад, освітлення, хімічну завивку, ви можете мити його рідше одного разу на тиждень, щоб уникнути ламкості або посічених кінчиків.

Якщо ваша шкіра голови дуже жирна, можливо, вам доведеться мити її раз на день. Ваш вік також може зіграти свою роль.

"Під час статевого дозрівання ми маємо сплеск гормонів, тому сальні залози можуть більше виробляти жиру. Це причина, чому у людей бувають підліткові прищі”, - каже експерт.

У дітей під час статевого дозрівання шкіра голови може бути більш жирною, тому варто частіше очищувати голову.

Як доглядати волосся у проміжках між миттям голови

Догляд за волоссям і шкірою голови відбувається не лише під душем. У проміжках між миттям ви можете робити певні дії, щоб підтримувати його чистоту та зовнішній вигляд та захистити його від пошкоджень.

"Масаж шкіри голови справді допоможе позбутися від бруду. Тому вам необов’язково мити його шампунем, але підтримувати шкіру в чистоті треба", - додає Россі.

Ви також можете використовувати такі речі, як незмивний кондиціонер або олія для шкіри голови, які допомагають живити та зволожувати шкіру голови.

"Якщо ви регулярно потієте під час тренувань, вам не потрібно щоразу мити волосся шампунем, якщо ваше волосся чи шкіра голови не починають пахнути. Ви можете промити його водою", - наголошує асистент.

Або, наприклад ви плаваєте в басейні з водою, хлор може зробити ваше волосся сухим і ламким. Захистіть своє волосся, попередньо одягнувши шапочку для плавання.

"Якщо у вас постійні проблеми зі шкірою голови або волоссям, як-от лупа, випадіння або ламкість волосся, вам варто звернутися до дерматолога", - резюмує Ентоні.