Как часто нужно менять кухонную губку, и как правильно ее очищать

Как часто следует менять губку для посуды?

Меняйте губку для посуды каждую неделю!

На кухонной губке могут скапливаться 54 миллиарда бактериальных клеток.

Влажность этого предмета обеспечивает идеальные условия для роста и размножения бактерий.

Вот почему ее необходимо менять не реже одного раза в неделю или даже каждые 2-3 дня. Ее также следует выбросить, если она распадается в руках или неприятно пахнет.

Как очистить губку для посуды?

Очистить губку для посуды можно с помощью микроволновой печи. Это дает возможность дезинфицировать ее благодаря теплу, которое выделяет устройство. Для этого просто смочите губку в мыльной воде и слегка отожмите. Затем поместите ее в микроволновую печь. Затем запустите устройство на максимальной мощности на одну-две минуты. Все, что вам нужно сделать, это выжать и дать губке высохнуть.

Используйте уксус



Действительно, этот многоцелевой продукт позволяет глубоко очищать и дезинфицировать определенные предметы и поверхности. Таким образом, он окажет немедленное воздействие на губку для мытья посуды. Замочите ее в миске с уксусом на 5 минут, затем промойте горячей водой, отожмите и дайте высохнуть в проветриваемом или солнечном месте.