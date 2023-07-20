Как часто нужно менять домашние тапочки: вы этого точно не знали

Почему тапочки нужно менять регулярно

Мы приходим домой и с довольствием снимаем уличную обувь, чтобы погрузить ноги в мягкие и удобные домашние тапочки. И чаще всего мы не задумываемся о том, сколько же нам служит домашняя обувь. Порой мысль о новых тапочках приходит нам в голову только, когда старые просто стали разваливаться на ногах.

А специалисты утверждают, что именно долгое ношение тапочек способствует распространению различных грибковых инфекций. Плохая вентиляция и ненатуральные материалы могут вызвать проблемы со стопой, с ногтями, кожей на ногах. А еще в них накапливается грязь, пыль и множество бактерий.

В этой обуви человек проводит очень много времени, порой больше, чем в любой другой. Поэтому тапочки нужно не только часто менять, но и регулярно обрабатывать - стирать, дезинфицировать, мыть. Обработка раз в неделю дезинфицирующими средствами или стирка позволит вам продлить срок пользования.

Когда тапочки нужно менять

Специалисты рекомендуют менять тапочки раз в 6-8 месяцев, если вы носите только одну пару постоянно. При ношении такой обуви более 12 часов ежедневно, стоит задуматься о смене тапочек раз в квартал.

Также рекомендуется иметь две пары тапочек - теплые, для холодного периода и летние.

Основные признаки необходимости замены:

Неприятный запах, который не исчезает после стирки

Внешний вид оставляет желать лучшего

Обувь деформирована

На тапочках появились дыры, порезы

Пятна с тапочек уже ничем не выводятся

Подошва стоптана на одну сторону

Если все выше перечисленные признаки о ваших тапочках, то стоит поменять домашнюю обувь как можно скорее.

Как правильно выбирать домашние тапочки

При выборе обуви для дома отдавайте предпочтение натуральным материалам. Чем больше синтетики - тем быстрее вам придется их заменить. Даже резиновые тапки стоит подбирать из более качественного материала.

Важна также и сама форма обуви - она должна облегать ногу, подходить по размеру, иметь удобную подошву, которая не будет деформировать стопу.

Малышам, к примеру, часто выбирают тапочки с задниками, которые фиксируют ногу и имеют ортопедическую подошву.

Кроме того, тапочки должны пропускать воздух, а подошва не должна скользить по плитке в ванной или на мокром полу.